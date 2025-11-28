Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Performanță dublă pentru România. Migrația ilegală scade masiv, iar o polițistă ajunge în conducerea Frontex

Poliţiştii de frontieră români au reuşit să reducă, în ultimii doi ani, fenomenul migraţiei ilegale cu 80%. Agenţii au prins aproape 20 de mii de cetăţeni străini care încercau să intre ilegal în ţară, prin intermediul reţelelor de trafic migranţi. Munca depusă ne-a fost recompensată. O poliţistă de frontieră din România a ajuns acum în conducerea Frontex, cea mai mare agenţie pentru protejarea frontierelor europene.

de Denisa Dicu

la 28.11.2025 , 20:56

Lupta cu traficul de migranţi a devenit o prioritate pentru autorităţi şi asta o arată şi cifrele.

"În anul 2024, peste 10.000 de cetățeni străini nu îndeplineau condițiile legale pentru a intra în România, cu 41% mai mult față de anul 2023. Aceștia au fost refuzați pentru că nu aveau documentele necesare sau viză valabilă. Tot în 2024, peste 18.000 de cetățeni străini au fost prinși în timp ce încercau să intre în țară ilegal, dar au fost opriți la timp de polițiști.", a transmis Denisa Dicu, reporter Observator

Oprirea fenomenului de migraţie ilegală este cu atât mai importantă cu cât aşa se combate şi traficul de droguri. Pentru eforturile depuse, România a câştigat o funcţie de conducere în Frontex, agenţia europeană a poliţiştilor de Frontieră. Comisarul Ioana Raluca Rusu a fost numită şefă la Unitatea de Fuziune a Informaţiilor şi Management în cadrul Frontex.

Articolul continuă după reclamă

"Acest succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene, este și consecința rezultatului acțiunii Ministerului Afacerilor Interne în combaterea migrației ilegale. România asigură securitatea frontierelor sale și ale Europei mai bine decât orice alta țara europeană.", a menţionat Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

Frontex asigură protecţia graniţelor statelor Uniunii Europene prin misiuni de luptă împotriva criminalității transfrontaliere.

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

Înapoi la Homepage
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Au început cu un butic de 16 mp şi acum investesc milioane într-o afacere! Fac fericiţi sute de mii de români
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Chef Roxana Blenche este însărcinată! Celebrul bucătar de la Hello Chef va deveni mamă pentru a doua oară
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Motivul pentru care Dominic Fritz refuză să-și arate diploma de studii. Șeful lui Ionuț Moșteanu de la USR, coleg de universitate cu ”regina cripto”
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Cazul tulburător al bărbatului eliberat după ce a stat 30 de ani pe culoarul morții. O filmare arată ce s-a întâmplat, de fapt, în 1998
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Ultima postare făcută de Jasmina, tânăra care a murit pe loc în accidentul provocat de prietena ei, în București. Ce mesaj publicase 
Comentarii


Întrebarea zilei
Ca să reduceţi facturile, v-aţi instala panouri fotovoltaice pe balcon?
Observator » Evenimente » Performanță dublă pentru România. Migrația ilegală scade masiv, iar o polițistă ajunge în conducerea Frontex