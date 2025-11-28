Poliţiştii de frontieră români au reuşit să reducă, în ultimii doi ani, fenomenul migraţiei ilegale cu 80%. Agenţii au prins aproape 20 de mii de cetăţeni străini care încercau să intre ilegal în ţară, prin intermediul reţelelor de trafic migranţi. Munca depusă ne-a fost recompensată. O poliţistă de frontieră din România a ajuns acum în conducerea Frontex, cea mai mare agenţie pentru protejarea frontierelor europene.

Lupta cu traficul de migranţi a devenit o prioritate pentru autorităţi şi asta o arată şi cifrele.

"În anul 2024, peste 10.000 de cetățeni străini nu îndeplineau condițiile legale pentru a intra în România, cu 41% mai mult față de anul 2023. Aceștia au fost refuzați pentru că nu aveau documentele necesare sau viză valabilă. Tot în 2024, peste 18.000 de cetățeni străini au fost prinși în timp ce încercau să intre în țară ilegal, dar au fost opriți la timp de polițiști.", a transmis Denisa Dicu, reporter Observator.

Oprirea fenomenului de migraţie ilegală este cu atât mai importantă cu cât aşa se combate şi traficul de droguri. Pentru eforturile depuse, România a câştigat o funcţie de conducere în Frontex, agenţia europeană a poliţiştilor de Frontieră. Comisarul Ioana Raluca Rusu a fost numită şefă la Unitatea de Fuziune a Informaţiilor şi Management în cadrul Frontex.

"Acest succes important, obținut în condiții de concurență acerbă între țările europene, este și consecința rezultatului acțiunii Ministerului Afacerilor Interne în combaterea migrației ilegale. România asigură securitatea frontierelor sale și ale Europei mai bine decât orice alta țara europeană.", a menţionat Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne.

Frontex asigură protecţia graniţelor statelor Uniunii Europene prin misiuni de luptă împotriva criminalității transfrontaliere.

