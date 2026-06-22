Pericol de explozie în Capitală: scurgeri de gaze într-un bloc din Sectorul 3. 40 de oameni, evacuaţi

Pericol de explozie în Capitală, din cauza unor scurgeri de gaze la subsolul unui bloc cu 6 scări din Sectorul 3. 40 de persoane au fost evacuate.

40 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc cu șase scări de pe strada Postăvarul, după ce au fost semnalate scurgeri de gaze la subsol; pompierii intervin la fața locului, iar Distrigaz a oprit alimentarea cu gaze.

40 de oameni au fost evacuaţi

"Str. Postavarul, scurgeri de gaz de la o ţeavă care face legătura cu un bloc. Ca măsură preventivă a fost realizată evacuarea tuturor celor 6 scări ale blocului. Acţionează 1 autospecială de stingere,SMURD, SABIF, Detaşamentul Special de Salvatori, echipaj CBRN.

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Până în acest moment au fost evacuate 90 de persoane şi a fost întreruptă alimentarea cu gaz de către reprezentanţii companiei de gaze. Până în acest moment au fost efectuate măsurători la 3 scări de bloc şi nu au fost detectate valori peste limitele normale", anunţă ISU.