Sute de locuri de muncă noi în Maramureș, după deschiderea unei fabrici de componente electronice

O nouă fabrică de componente electronice destinată domeniului energetic va fi deschisă în comuna Fărcașa, județul Maramureș. Potrivit președintelui CJ Maramureș, Gabriel Zetea, investiția companiei Eaton va crea câteva sute de locuri de muncă.

"Fărcaşa devine un punct important de dezvoltare economică pentru sudul judeţului. Sute de locuri de muncă noi, într-o perioadă dificilă pentru industrie. Eaton (firmă locală - n.r.) îşi extinde activitatea la Fărcaşa şi va crea câteva sute de noi locuri de muncă în Maramureş. Într-o perioadă în care foarte multe companii din industria lemnului se confruntă cu scăderea comenzilor, restructurări şi chiar închideri de fabrici, orice investiţie nouă şi orice loc de muncă nou creat devin extrem de importante pentru judeţul nostru", a spus Gabriel Zetea.

Lovitură economică pentru Maramureș

Conform acestuia, noua hală de producţie se află în lucru.

"La Fărcaşa se află deja în lucru construcţia unei noi hale de producţie, iar în etapa următoare va fi construită şi o a doua hală, după ce prima va deveni complet funcţională. Vorbim despre câteva sute de noi locuri de muncă pentru maramureşeni. Am fost pe teren împreună cu primarul comunei Fărcaşa, Ioan Stegerean, pentru a discuta la faţa locului soluţiile tehnice necesare astfel, încât această investiţie să poată merge mai departe în condiţii bune", a precizat Zetea.

Preşedintele CJ a mai punctat că un drum comunal va fi modernizat pentru a permite accesul la noua investiţie.

"Una dintre soluţiile identificate este reabilitarea unui drum comunal care să permită transportul mărfurilor între halele de producţie. În perioada următoare vom avea întâlniri şi la Bucureşti pentru realizarea schimburilor de teren necesare acestui proiect. Dacă toate etapele merg conform planului, investiţia va începe efectiv în această vară, iar prima etapă ar putea fi finalizată în primăvara anului viitor", a mai spus Gabriel Zetea.

El a mai subliniat că, într-o perioadă economică dificilă, orice loc de muncă este important.

"Cred că este extrem de important ca, într-o perioadă economică atât de dificilă, să existe comunităţi în Maramureş unde se creează noi locuri de muncă şi unde oamenii pot avea speranţa unui viitor mai bun. Maramureşul are nevoie de investiţii, de industrie, de fabrici care produc şi de administraţii care înţeleg că dezvoltarea economică trebuie susţinută concret, nu doar prin vorbe", a mai precizat Gabriel Zetea.

Compania Eaton este specializată în fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii şi are peste 2.000 de angajaţi.

