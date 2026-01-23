80 de minore au născut în 2025 la Spitalul Judeţean Satu Mare. Cele mai tinere mămici aveau 12 ani

Un fenomen îngrijorător continuă să se manifeste în județul Satu Mare, unde zeci de minore au devenit mame în cursul anului trecut. Potrivit unui raport al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, 80 de fete sub 18 ani au născut în 2025, cele mai tinere având doar 12 ani, în contextul în care unitatea medicală a înregistrat peste 1.300 de nașteri și o creștere a numărului de nou-născuți prematuri.

În anul 2025 s-au înregistrat 1.386 de naşteri, dintre care 159 nou-născuţi prematuri (11%) şi 161 nou-născuţi cu greutate sub 2.500 grame, potrivit unui raport al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare citat de Agerpres.

"Anul trecut, numărul de naşteri a ieşit din blocajul scăderii demografice de 10% înregistrat în ultimii 5 ani. Comparativ cu anul anterior, naşterile au fost cu doar 7 mai puţine, ceea ce înseamnă o scădere de doar 0,5%, oferind speranţe reale pentru un spor demografic pozitiv pentru următorul an în judeţul Satu Mare", precizează spitalul.

Cel mai mic nou-născut a avut 900 de grame.

"În acelaşi timp, de la un an la altul, se observă o creştere a numărului de prematuri şi a nou-născuţilor cu greutate mică sau foarte mică la naştere. Cel mai mic nou-născut îngrijit în secţia Neonatologie, în anul 2025, a cântărit 900 de grame la naştere'', potrivit sursei citate.

Tot în cursul anului trecut, la Maternitatea spitalului au născut 80 de mame minore. Numărul acestora este în scădere în ultimii ani: 2022 - 136; 2023 - 108; 2024 - 81, 2025 - 80.

''Se remarcă o scădere a vârstei la care se prezintă pacientele pentru naştere. Cele mai tinere mămici care au născut în anul 2025 au avut vârsta de 12 ani", informează SJU.

Anul trecut s-a solicitat protecţie socială pentru 6 nou-născuţi, în scădere faţă de anii anteriori. În 2022 erau 19 astfel de cazuri, în 2023 - 10, în 2024 - 8.

