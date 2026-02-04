Care este cel mai căutat și cel mai bine plătit loc de muncă în era AI. Nu este programatorul

În plin boom al inteligenței artificiale generative, "vibe coding-ul" și expertiza AI au devenit competențe tot mai căutate în CV-uri. Însă marile companii tech sunt dispuse să plătească sume record pentru o abilitate care există de dinaintea AI-ului: arta comunicării, scrie Business Insider.

Marile companii tech au început să angajeze din ce în ce mai mulți specialiști în comunicare. Adobe caută un expert care să conducă strategia de comunicare în jurul inteligenței artificiale, iar Netflix a scos la concurs un post de director de comunicare pentru produs și tehnologie, cu salarii de până la 775.000 de dolari pe an.

Companii precum Anthropic și OpenAI își măresc echipele de comunicare și oferă salarii mari. De exemplu, un director de comunicare în SUA câștigă în medie 106.000 de dolari, dar în aceste companii salariile ajung la 200.000 - 400.000 de dolari sau mai mult.

Deși inteligența artificială a devenit tot mai folosită pentru a scrie texte lungi, multe dintre ele sunt neclare sau superficiale. Chiar și CEO-ul OpenAI, Sam Altman, spune că oamenii încep să vorbească cu un fel de "accent AI", iar mesajele de pe rețelele sociale par tot mai false.

Paradoxal, aceste texte generate cu ChatGPT a crescut nevoia de oameni care știu să spună povești reale și autentice. Companiile caută scriitori, editori și directori de comunicare care lucrează direct cu conducerea și construiesc un discurs clar și credibil.

Astăzi, un specialist în comunicare trebuie să înțeleagă cum funcționează inteligența artificială, să coordoneze bloguri și să scrie "uman". În ultimii cinci ani, numărul posturilor de director de comunicare cu responsabilități extinse a crescut mult, iar salariile au urcat.

"Dacă toată lumea scrie, atunci nimeni nu mai scrie cu adevărat", spune Cristin Culver, fondatoarea unei firme de comunicare. într-o lume plină de texte automate, poveștile autentice devin mai valoroase ca oricând. Până acum, cel mai căutat profesionist în tehnologie era programatorul, dar lucrurile se schimbă. Rata șomajului în rândul absolvenților de informatică a ajuns la 6,1%, iar pentru cei de la comunicare este de 4,5%.

