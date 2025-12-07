Antena Meniu Search
Video Peste 20 de mașini, distruse în timpul nopții pe o stradă din Târgu Jiu

Persoane necunoscute au distrus, în noaptea de sâmbătă spre duminică, 27 de mașini, parcate în oraș. Unele au oglinzile rupte, altele parbrizele sau geamuri laterale spart.

de Redactia Observator

la 07.12.2025 , 14:35

Incidentul a fost relatat duminică, în jurul orei 07:00, de polițiștii din Târgu Jiu.

Din primele verificări, polițiștii au constatat că în noaptea de 6 spre 7 decembrie, persoane necunoscute au distrus prin rupere și spargere, parbrize, geamuri laterale sau oglinzi laterale la 27 de autoturisme ce se aflau parcate pe strada Termocentralei și Aleea Digului, potrivit Mediafax.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

În continuare, se fac cercetări pentru identificarea persoanelor bănuite de săvârșirea infracțiunii și luarea măsurilor legale.

Redactia Observator
masini vandalizate targu jiu
