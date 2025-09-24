Peste 20 de zimbri morți, lăsați să putrezească la Armeniș. Localnicii se plâng de mirosul insuportabil

Cadavre de zimbri lăsate în putrefacție, localnici sufocați de miros și instituții care nu știu cine trebuie să intervină. Autoritățile din Caraș-Severin s-au întâlnit de urgență sub coordonarea prefectului Ioan Dragomir pentru a analiza o situație descrisă chiar de acesta ca fiind "destul de gravă".

La zece ani după reintroducerea zimbrilor în zona Armeniș, animalele se află într-o zonă gri din punct de vedere legal. "ONG-urile nu gestionează, doar monitorizează!", a spus prefectul Ioan Dragomir, în timp ce Garda Forestieră a precizat că zimbrii au fost aduși "fără a deține autorizație", potrivit anchetei CAON.ro.

Nicu Maidan, consilier superior la Garda Forestieră, a completat pentru sursa citată: "ONG-urile au solicitat autorizație de la Ministerul Mediului pentru introducerea unei specii noi, însă ei au adus zimbrii în România fără a deține autorizație. Cei de la MMAP le-au răspuns că nu eliberează autorizație retroactiv, dar ei au adus animale în continuare".

Riscuri epidemiologice și primele concluzii

Situația este complicată și de problemele medicale identificate. Pavel Borchescu, director executiv al DSVSA Caraș-Severin, a precizat: "Decesul zimbrului tânăr poate avea o posibilă cauză infestația parazitară masivă, complicată cu infecții bacteriene. Dacă problema nu este gestionată rapid, există riscul extinderii și la alte specii".

În același context, prefectul Ioan Dragomir a atras atenția: "Sunt exemplare moarte de zimbri în tot arealul", iar lipsa unor măsuri rapide "duce și la atragerea animalelor de pradă (lupi, șacali, vulpi, coioți) care pot devora cadavrele și pot transmite boala mai departe la efectivele de animale din sat".

Tot în cadrul întâlnirii s-a menționat că "au decedat 35 de ovine ale oamenilor din zonă, fiind suspicionată evoluția agalaxiei ovine".

Localnici disperați de urșii atraşi de mirosul cadavrelor

Oamenii din Armeniș, Feneș și Rusca Teregova spun că mirosul este insuportabil, iar urșii coboară în apropierea gospodăriilor pentru a se hrăni cu cadavrele, precizează sursa. Prefectul a subliniat urgența clarificării statutului zimbrilor: "Trebuie să stabilim cine este proprietarul acestor zimbri și cine trebuie să solicite avizul pentru ridicarea cadavrelor".

Remus Blujdea, reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, a explicat că "ONG-urile au spus că după eliberarea animalelor din țarc în natură, ei nu mai au atribuții decât de monitorizarea acestora".

Prefectul Ioan Dragomir a recunoscut că "nimeni nu a urmărit situația" de când zimbrii au fost aduși în județ, iar niciun proces-verbal de predare către fondurile cinegetice nu a fost întocmit. "ONG-urile nu gestionează, doar monitorizează și cercetează aclimatizarea și de ce mor, deci aceste ONG-uri nu sunt proprietarii exemplarelor de zimbri", a spus prefectul.

Conform surselor citate de CAON.ro, WWF a încercat să contracteze o firmă din Arad pentru incinerarea cadavrelor, însă acest lucru este "aproape imposibil" din cauza stării avansate de putrefacție. Primăria Armeniș ar fi dispusă să trimită un buldoexcavator pentru a săpa gropi și a îngropa animalele moarte.

"Undeva s-a rupt lanțul!", a admis prefectul Ioan Dragomir. Întrebarea este cine plătește pentru această ruptură și pentru haosul lăsat în urmă.

