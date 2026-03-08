Antena Meniu Search
După ce joi adăposturile de câini au fost luate la puricat de procurori, iar mascaţii au descins în 20 de locaţii din patru judeţe, la mai bine de 48 de ore... nimic nu s-a schimbat. În ciuda deciziei ofiţerilor de a-i muta pe cei peste 240 de câini din adăpostul de la Uzunu, aseară, animalele încă se aflau acolo. Iar de aici până la scandal a fost un singur pas. O asociaţie a primit mai multe fotografii cu fumul care ieşea de la incineratorul pe care adăpostul îl are. Aşa că oamenii s-au organizat rapid şi au mers să ceară explicaţii chiar la faţa locului. În timp ce asociaţiile acuză că nu au fost chemate să ridice animalele, Consiliul Judeţean se scuză că... nu are bani să le mute.

de Nicoleta Males

la 08.03.2026 , 08:13

Tudor Tim Ionescu este cel care a primit informaţia că în adăpostul de la Uzunu încă sunt incinerate animale, aşa că a organizat un protest spontan.

"De unde ştim noi acum că pe acele cadavre, pe care le-aţi ars de dimineaţă, nu ascundeţi nişte probe? [...] De ce nu permiteţi, repet, controlul alături de cineva de la o asociaţie, cum prevede legea?" a spus Tudor Tim Ionescu.

"Incineratorul arde, şi mai arde şi încă mai arde, că încă iese fum", au relatat martorii.

În ciuda faptului că joi mascaţii au descins la Uzunu, iar poliţiştii de la Biroul de Protecţia Animalelor din Giurgiu au decis ca animalele să fie mutate imediat din lagăr, aseară, bieţii câini încă se aflau acolo.

"Aşteptăm până dimineaţă! Unde sunt vinovaţii?" au întrebat protestatarii.

CJ Giurgiu spune că nu are fondurile necesare mutării animalelor

Consiliul Judeţean Giurgiu se apără însă şi spune că, deocamdată, nu au fondurile necesare mutării animalelor.

"Trebuie ca fiecare asociaţie să îşi asigure o zonă de carantină pentru orice câine care este scos dintr-un astfel de adăpost [...] S-a văzut la Suraia, majoritar tot cei scoşi au fost cu jigodie", au mai punctat protestatarii.

În replică, asociaţiile acuză că se încearcă o muşamalizare a cazurilor tot mai dese: "Dacă vă uitaţi pe portal, niciunul din dosarele penale nu au ajuns nici acum în vreo judecătorie sau tribunal".

Şi ca totul să fie ilegal până la capăt, angajaţii adăpostului de la Uzunu circulă cu maşini inscripţionate.

"Sunt nişte maşini care au însemne luminoase pe maşină. […] absolut ilegal între ce înseamnă autorităţile statului, precum poliţia, ambulanţa, şi aceste entităţi private".

În ciuda primelor declaraţii, surse Observator spun că cei de la Consiliul Judeţean ar începe mutarea animalelor în cel mai scurt timp. Iar Inspectoratul de Poliţie Giurgiu a anunţat că va comunica instituţional un punct de vedere.

