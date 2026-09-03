Două dintre cele mai mari foste platforme industriale din Cluj-Napoca, Tehnofrig și CUG, intră într-un amplu proces de reconversie urbană. Cele peste 30 de hectare de teren ar urma să găzduiască proiecte mixte cu locuințe, birouri, spații comerciale și alte facilități, în urma unor investiții de sute de milioane de euro, potrivit Profit.ro .

Sute de milioane de euro pentru transformarea a două foste fabrici din Cluj. Ce se pregătește în locul lor - Facebook/ ERA.Hexagon

În decembrie 2023, Florin Mariș a achiziționat platforma Tehnofrig, de aproximativ 7 hectare, pentru 35 de milioane de euro, pornind de la intenția dezvoltării unui proiect mixt denumit ERA, care cuprinde apartamente, spații de birouri, retail, supermarketuri, funcțiuni medicale și un aparthotel, cu o investiție estimată la peste 300 de milioane de euro. În urmă cu o lună s-a finalizat primul imobil din cadrul proiectului, iar o creșă și o grădiniță de stat au fost deja predate Primăriei.

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În octombrie 2025 a urmat achiziția platformei CUG, 23 de hectare cumpărate de la grupul german Max Aicher pentru peste 20 de milioane de euro. Și aceasta este destinată unui proiect similar cu funcțiuni mixte. Dacă proiectele se realizează la scara anunțată, vor reprezenta unele dintre cele mai mari intervenții de regenerare urbană din afara Bucureștiului din ultimul deceniu, arată Termene.ro.

Reconversia fostelor platforme industriale câștigă teren în Cluj

Reconversia platformelor industriale a devenit un trend vizibil în marile orașe din România în ultimii ani. La Cluj este în dezvoltare un alt proiect de amploare, Rivus, în care sunt implicați investitorul Iulian Dascălu, fondatorul grupului imobiliar Iulius, împreună cu Atterbury Europe, pe fosta platformă Carbochim. Valoarea proiectului depășește jumătate de miliard de euro, iar suprafața pe care se desfășoară este de 14 hectare.

TBI bank își extinde parteneriatul cu Hexagon și acordă o finanțare suplimentară de 5 milioane de euro pentru finalizarea proiectului Someșului 15, unul dintre proiectele rezidențiale premium dezvoltate de grup în zona centrală a orașului Noua facilitate se adaugă finanțării de 10 milioane de euro acordate în 2025, valoarea totală a finanțării ajungând astfel la 15 milioane de euro. Someșului 15 este dezvoltat în centrul Clujului, lângă râul Someș, și cuprinde 136 de apartamente, spații comerciale și o parcare subterană pe două niveluri, în corpuri de clădire cu regim de înălțime 2S+P+5/6E.

Proiectul integrează zone verzi și soluții de design eficiente energetic și este dezvoltat de Hexagon, grup cu mulți ani de experiență și un portofoliu cu proiecte majore în domeniul imobiliar. Hexagon operează printr-un model integrat, care acoperă întregul ciclu de dezvoltare, de la achiziția terenurilor și planificarea urbană până la proiectare, construcție, administrarea activelor și comercializare. Lucrările sunt derulate în principal prin Hexagon Structures, antreprenorul general intern al grupului, structură care permite un control direct asupra calității și termenelor de livrare și reduce dependența de contractori terți.

Portofoliul dezvoltat până în prezent include proiecte rezidențiale, comerciale și office în Cluj și București. În 2025, antreprenorul clujean Florin Mariș, proprietarul dezvoltatorului imobiliar Hexagon, a preluat platforma fostului Combinat de Utilaj Greu (CUG) din Cluj-Napoca, într-o tranzacție de 20 milioane euro.

Aceasta este una dintre cele mai mari platforme industriale din România, având o suprafață de 32 de hectare, deținută până astăzi de grupul german Max Aicher. Combinatul de Utilaj Greu (CUG) Cluj-Napoca a fost fondat în 1970 când s-au pus bazele unei unități moderne de producție pentru echipamente energetice: în special cazane cu abur, cazane de apă caldă, cazane cu destinație specială, arzătoare, echipamente pentru centrale termice. În anul 1976, C.U.G. s-a extins prin construirea capacităților pentru construcția utilajului metalurgic destinat sectoarelor calde și a turnătoriei de fontă.

În același timp s-au dezvoltat restul utilităților aferente unei astfel de platforme industriale: stația de aer comprimat, fabrica de oxigen, secția de sculărie, căile ferate interne, modelăria etc În 1985 combinatul avea 8.000 de angajați. Combinatul de Utilaj Greu a fost divizat în 1991 în opt societăți: Fortpres, Termorom, UNIMET, TCM, PSA, Tehnomag, ERS și Fortur. O parte dintre acestea, Fortur, ERS și PSA, au fuzionat în aprilie 1999, devenind CUG.