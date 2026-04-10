Iniţiativă inedită la Braşov unde iubitorii sporturilor de iarnă cer autorităților să redeschidă pârtiile din Postăvaru, de Paște. Oamenii spun că zăpadă este suficientă și o astfel de măsură ar aduce mai mulţi turişti şi beneficii întregii industrii HoReCa din zonă. Anul acesta sezonul sporturilor de iarnă a fost oficial închis, în masivul Postăvarul, pe 29 martie, după 87 de zile.

Petiția pentru prelungirea sezonului de schi pe perioada vacanței de Paște a fost lansată de profesioniști ai turismului din Poiana Brașov, de la instructori de schi la hotelieri. Inițiatorii cer repornirea instalațiilor de transport pe cablu, în special telegondola și telescaunul Ruia.

"Instalațiile de transport pe cablu nu funcționezază, privând atât brașovenii, cât și turiștii de o ultimă bucurie pe zăpadă. Anul acesta, Paștele (12 aprilie) pică într-un moment perfect pentru a îmbina sărbătorile cu sporturile de iarnă. Stațiunile montane europene de top își adaptează calendarul în funcție de zăpadă, nu se opresc la o dată fixă din calendar. Brașovul trebuie să facă la fel!", scrie în petiţia adresată Primăriei Municipiului Brașov.

"Cred că toţi care am lucrat ca instructori aici în Poiană credem că mai putea fi prelungit puţin, cel puţin până în zona telescaunului, deoarece în partea superioară, în multe zone, era încă zăpadă de aproape un metru", a spus un instructor de schi.

"Cine vrea să mai schieze are posibilitatea asta schiul de tură. Nu ştiu poate de Paşte va funcţiona instalaţia pe cablu şi cine vrea să facă schi alpin are posiblitatea asta, fără cartelă, să urce ca şi turist şi să coboare", a spus un turist.

Autorităţile locale sunt însă de altă părere.

"Zăpada este foarte moale, chiar dacă acum vedem că Postăvaru e alb, stratul e moale, a fost şi ceaţă, ceea ce nu a permis în timpul nopţii să îngheţe, când intră maşinile de zăpadă deteriorează şi mai mult stratul de zăpadă, nu avem cum să redeschidem sezonul în condiţiile în care nu se poate schia în cele mai bune condiţii", a declarat Sorin Toarcea, purtător de cuvânt Primăria Brașov.

Accesul pe pârtii nu este interzis sau blocat, dar zăpada nu se mai nivelează noapte de noapte, cu utilajele, ca în timpul sezonului. Mai mult, unele elemente pentru protecția schiorilor în zonele expuse au fost demontate.

