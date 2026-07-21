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Şofer mort pe DN7 după ce un bolovan a căzut pe maşina lui. În zonă nu erau montate plase de protecţie

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Larisa Andreescu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.07.2026, 08:16 | Modificat la 21.07.2026, 11:49

Echipele ISU intervin marţi dimineaţă, pe DN7, între Boiţa şi Lazaret, după ce un bolovan a căzut pe un autoturism, un bărbat fiind scos inconştient din vehicul. El nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

UPDATE: "În ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale prezente la faţa locului, unul dintre ocupanţi nu a răspuns manevrelor de resuscitare, medicul prezent declarând decesul acestuia", a anunţat ISU Sibiu.

”ISU Sibiu intervine de urgenţă pe DN 7 între Boiţa şi Lazaret pentru a degaja de pe un autoturism un bolovan căzut.  La faţa locului sunt mobilizate o autospecială de descarcerare, una de stingere, un echipaj SMURD cu medic şi o ambulanţă SAJ. De asemenea, la faţa locului intervine şi elicopterul SMURD”, anunţă ISU Sibiu.

În maşină erau două persoane, una dintre ele s-a autoevacuat, cealaltă persoană, un bărbat de aproximativ 65 de ani, inconştient, este încarcerat. 

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Bărbatul a fost extras din maşină, iar în aceste momente se aplică manevre de resuscitare.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu
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