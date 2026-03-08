Ziua femeii se sărbătorește un weekend întreg în acest an. Câmpuri întregi de flori s-au mutat pe trotoarele din marile orașe. Iar doamnele care sunt dornice să admire flori mai rar întâlnite sunt așteptate la Grădina Botanică din Iași, unde are loc o expoziție de plante exotice. Vestea și mai bună este că intrarea este gratuită pentru femei. Vizitatorii pot admira numeroase specii decorative și exotice.

Plantele exotice ne trimit cu gândul la vacanță, așa că nu e de mirare că tot mai mulți români își cumpără astfel de plante pentru a le avea și acasă. Unul dintre cele mai populare este această variantă de cicas, care, deși arată spectaculos și pare greu de îngrijit, în realitate specialiștii spun că nu este foarte dificil de întreținut.

Plantele au nevoie de un sol pe care îl găsim în florării și apoi de semilumină, pentru că nu au nevoie de soare în permanență pe tot parcursul anului. Temperatura, însă, ar trebui să fie constantă. Prețul de achiziție pleacă de la câteva sute de lei și poate ajunge la câteva mii de euro, în funcție de dimensiuni.

Sunt însă multe alte plante. Poate cele mai populare și mai simple de întreținut acasă sunt orhideele. Majoritatea avem câte o orhidee acasă în acest moment și, desigur, pentru doritori și curajoși există și plantele carnivore, cum le spunem noi, cele care consumă și insecte.

Articolul continuă după reclamă

Prețul lor de achiziție este mai mare și se îngrijesc destul de greu. Au nevoie de un sol special, de o temperatură specială și, desigur, trebuie hrănite cu insecte din când în când. Prin urmare, nu sunt chiar pentru oricine.

La fel de popular este și cactusul, probabil cel mai ușor de întreținut și, fără doar și poate, unul dintre cele mai ieftine atunci când vine vorba de achiziție.

Totuși, cei care nu cred că au timp sau nu își permit să aibă astfel de plante aleg, în cele din urmă, să facă o vizită aici, la Grădina Botanică, pentru a se bucura de toate aceste plante exotice. Expoziția este în plină desfășurare, iar cea de camelii și azalee este, de asemenea, spectaculoasă.

Iar pentru doamne, de 8 martie, a fost intrarea gratuită.

Clara Mihociu Like Se spune că în fiecare glumă există și un sâmbure de adevăr. Cam așa am ajuns eu pe tărâmul presei. În glumă, un profesor mi-a spus că am voce de radio la finalul primului an de facultate. ➜

Întrebarea zilei Cumpăraţi cadouri de 8 Martie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰