Interul lui Chivu, victorie mare împotriva lui Como în Serie A

Internazionale Milano, echipa antrenată de românul Cristi Chivu, a obţinut, duminică seara, o victorie extrem de importantă în Serie A, 2-0, cu Como, pe teren propriu.

A fost poate cel mai aşteptat meci al acestei perioade, în condiţiile în care Cesc Fabregas a transformat-o pe Como într-o echipă cu adevărat tare, iar la mijlocul săptămânii trecute trupa lui Fabregas reuşea o victorie istorică la Lens, în Liga Campionilor, 9-1.

Cu toate acestea, Interul lui Chivu a predat o adevărată lecţie de fotbal tactic în faţa lui Como şi s-a impus fără mari emoţii, 2-0, la capătul unui meci pe care campioana Italiei l-a terminat cu 4-1 la şuturi pe poartă.

Esposito şi Thuram au marcat repede, în primele 20 de minute, pentru Inter, iar din acel moment trupa lui Chivu nu a făcut decât să-şi conserve avantajul de pe tabelă în stil de mare campioană.

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Graţie acestui succes, Inter îşi consolidează locul 2 în Serie A, cu 28 de puncte din 11 meciuri, formaţia antrenată de Cristi Chivu fiind la un singur punct de liderul Lazio Roma, formaţie care rămâne neînvinsă după ce a obţinut un punct din deplasarea la Napoli, 1-1.