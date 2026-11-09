Clasament ATP, 9 noiembrie 2026: Taylor Fritz reintră în TOP 10 mondial

Reprezentanţii ATP au dat publicităţii luni, 9 noiembrie 2026, topul celor mai buni jucători de tenis ai lumii, iar cifrele arată că unul dintre performerii săptămânii este americanul Taylor Fritz.

Americanul Taylor Fritz a reintrat între cei mai buni 10 jucători de tenis ai lumii - Profimedia

Deşi s-a oprit în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Paris, 7-6, 5-7, 3-6, cu spaniolul Carlos Alcaraz, Fritz a adunat suficient de multe puncte încât să urce două poziţii în noul clasament ATP şi să reintre în TOP 10 cei mai buni jucători ai lumii.

Americanul a urcat pe locul 10 mondial, cu 3.285 puncte, reuşind să-i depăşească pe spaniolul Rafael Jodar şi sârbul Novak Djokovic.

TOP 10 mondial arată astfel: 1. Alexander Zverev (Germania) - 9.550 puncte, 2. Jannik Sinner (Italia) - 9.450 puncte, 3. Carlos Alcaraz (Spania) - 7.100 puncte, 4. Ben Shelton (Statele Unite ale Americii) - 5.170 puncte, 5. Daniil Medvedev (Rusia) - 3.820 puncte, 6. Flavio Cobolli (Italia) - 3.680 puncte, 7. Arthur Fils (Franţa) - 3.625 puncte, 8. Frances Tiafoe (Statele Unite ale Americii) - 3.390 puncte, 9. Alex de Minaur (Australia) - 3.370 puncte, 10. Taylor Fritz (Statele Unite ale Americii) - 3.285 puncte.

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Cezar Creţu rămâne liderul jucătorilor români, deşi a retrogradat patru poziţii, până pe locul 273 mondial, cu 201 puncte. Radu Mihai Papoe a urcat două locuri, până pe locul 278 mondial, cu 198 puncte, iar Filip Cristian Jianu staţionează pe locul 291 mondial, cu 188 puncte.