Podul vechi de peste 100 de ani care stătea să cadă în judeţul Suceava este în sfârşit dărâmat şi va fi refăcut de la zero. Observator a atras atenţia în numeroase rânduri asupra stării avansate de degradare şi a pericolului pe care îl reprezenta construcţia pentru maşini şi pietoni.

Contractul prevede un termen de 24 de luni de la emiterea ordinului de începerea lucrărilor. Însă autoritățile județene ne spuneau că estimează că până la sfârșitul anului viitor, noul pod va fi construit și cel mai probabil va fi funcțional.

25% din el este deja demolat, iar în aproximativ două săptămâni va fi complet pus la pământ. În paralel, se fac și lucrări la fundațiile noului pod. Înainte de a demola, a fost amenajată o variantă provizorie prin albia râului Moldova. O variantă care are o lungime de 460 de metri.

Practic, pe acolo este asigurată circulația pe toată perioada lucrărilor la pod. Sunt 10 de ani de când se așteaptă un nou pod în această zonă. Vechiul pod era construit din 1910, iar întreaga comunitate aștepta un nou pod.

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Era foarte intens circulat, face legătura între localitățile Cornulunci și Mălini. De altfel, nu demult a fost reabilitat și Drumul Talienilor din zonă, iar tot mai mulți turiști ajung aici, în această localitate.

Mai mult se face și legătura cu județul Neamț. Era o investiție necesară. Construcția noului pod face parte, de altfel, dintr-un proiect mult mai amplu.

Un proiect de aproximativ 85 de milioane de euro, fonduri europene nereambursabile. Vor fi mai multe drumuri județene modernizate, nu doar acest pod.