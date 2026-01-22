Sfârșit tragic pentru mamă din Făgăraș, găsită fără viață în casă. Cauza morții este un mister

Tragedie într-un bloc din Făgăraş! O mamă a cinci copii a decedat în condiţii suspecte. Echipajele de salvare au fost chemate în această dimineaţă şi au găsit femeia incoştientă. Iniţial s-a suspectat o intoxicaţie cu monoxid de carbon, dar în urma verificărilor această cauză a fost exclusă.

Alerta s-a dat în jurul orei 10:00. Un apel la 112 a semnalat că sunt șase persoane aflate în aceeași cameră a unei case de la marginea municipiului Făgăraș, cel mai probabil intoxicate cu monoxid de carbon.

La fața locului au fost mobilizate de urgență echipaje medicale, dar și un elicopter SMURD și mai multe ambulanțe terestre. La fața locului au fost găsiți o femeie de 39 de ani și cinci copii cu vârste între 2 și 13 ani.

Copiii au fost consultați medical și evaluați, sunt conștienți. Însă femeia de 39 de ani a fost găsită inconștientă, s-au început manevrele de resuscitare însă fără rezultat. În cele din urmă, medicii au fost nevoiți să declare decesul.

În ceea ce privește cauza acestei tragedii, inițial s-a crezut că ar fi vorba de monoxid de carbon, însă în urma analizelor făcute de militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov s-a stabilit că nu vorbim despre o intoxicatie cu monoxid de carbon, iar cauza trebuie stabilită în continuare de specialiști.

