Un bărbat de 24 de ani a fost reţinut de poliţiştii din Capitală după ce ar fi agresat sexual o fată de 14 ani în faţa unei biserici. Dus la secţia de poliţie, agresorul a devenit violent şi a muşcat un poliţist.

Poliţist muşcat de un bărbat reţinut pentru că ar fi agresat o minoră lângă o biserică din Capitală - Shutterstock | Imagine ilustrativă

Poliţiştii bucureşteni au reţinut, duminică, un bărbat în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal privind o agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor, informează Poliţia Capitalei, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, Serviciul Agresiuni Sexuale a fost sesizat, prin apel la 112, că o fată de 14 ani ar fi fost agresată sexual, în timp ce se afla în faţa unui lăcaş de cult din Sectorul 3. Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului i-au identificat atât pe minora care ar fi fost agresată sexual, cât şi pe bărbatul bănuit de comiterea faptei.

Cei doi au fost conduşi la Poliţie pentru stabilirea faptelor şi a împrejurărilor în care s-au produs acestea şi pentru a fi luate măsurile care se impun.

Articolul continuă după reclamă

În baza probelor, anchetatorii au stabilit că, duminică după prânz, în timp ce minora se afla în faţa unui lăcaş de cult, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra, bărbatul ar fi atins-o într-o zonă intimă şi ar fi încercat să o sărute.

Astfel, bărbatul a fost reţinut pentur 24 de ore, iar în momentul punerii în aplicare a acestei măsuri, acesta s-a manifestat violent încercând să-şi facă rău singur, moment în care a fost imobilizat, însă l-a muţcat pe unul dintre poliţişti, rănindu-l.

Poliţiştii Serviciului Agresiuni Sexuale continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru agresiune sexuală asupra unui minor.

În ceea ce priveşte fapta împotriva poliţistului, cercetările vor fi preluate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de legi mai dure şi mai clare privind violenţa domestică? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰