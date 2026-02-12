Poliţiştii din Bacău au avut parte de o altfel de experienţă, în care munca fizică a jucat un rol important. Oamenii legii au dat peste un ATV furat într-o căpiţă de fân. Aşa că nu au stat mult pe gânduri, au pus mâna pe furci ca să scoată vehiculul la vedere.

ATV fusese furat din Răchitoasa şi găsit la marginea unei păduri din comuna Podu Turcului. Prejudiciul se ridica la 12.500 de lei. Vehiculul de teren a fost înapoiat proprietarului, iar hoţul a fost identificat a fi un tânăr de 21 de ani. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Ce spun poliţiştii

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a unui tânăr de 21 de ani, din comuna Răchitoasa, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

În perioada 27-28.11.2025, persoane necunoscute au sustras un ATV ce aparţinea unui bărbat din comuna Răchitoasa, fiind creat un prejudiciu de 12.500 de lei.

Proprietarul îl depozitase în grădina locuinţei de domiciliu.

În urma activităților investigativ-operative efectuate de polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, a fost depistat și identificat un tânăr de 21 de ani, din localitate.

Totodată, a fost găsit ATV-ul sustras, într-o pădure din apropierea comunei, acesta find predat păgubitului.

La data de 11 februarie a.c., polițiștii au dispus măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore a celui în cauză.

Cercetările continuă.

