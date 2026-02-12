Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Momentul când poliţiştii din Bacău au dat peste un ATV furat într-o căpiţă de fân. Au pus mâna pe furcă

Poliţiştii din Bacău au avut parte de o altfel de experienţă, în care munca fizică a jucat un rol important. Oamenii legii au dat peste un ATV furat într-o căpiţă de fân. Aşa că nu au stat mult pe gânduri, au pus mâna pe furci ca să scoată vehiculul la vedere.

de Redactia Observator

la 12.02.2026 , 13:02
Galerie (5)

ATV fusese furat din Răchitoasa şi găsit la marginea unei păduri din comuna Podu Turcului. Prejudiciul se ridica la 12.500 de lei. Vehiculul de teren a fost înapoiat proprietarului, iar hoţul a fost identificat a fi un tânăr de 21 de ani. Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Ce spun poliţiştii

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a unui tânăr de 21 de ani, din comuna Răchitoasa, bănuit de comiterea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Bacău.

Articolul continuă după reclamă

În perioada 27-28.11.2025, persoane necunoscute au sustras un ATV ce aparţinea unui bărbat din comuna Răchitoasa, fiind creat un prejudiciu de 12.500 de lei.

Proprietarul îl depozitase în grădina locuinţei de domiciliu.

În urma activităților investigativ-operative efectuate de polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Podu Turcului, a fost depistat și identificat un tânăr de 21 de ani, din localitate.

Totodată, a fost găsit ATV-ul sustras, într-o pădure din apropierea comunei, acesta find predat păgubitului.

La data de 11 februarie a.c., polițiștii au dispus măsura reţinerii pe o perioadă de 24 de ore a celui în cauză.

Cercetările continuă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

furca atv politisti capita de fan
Înapoi la Homepage
Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia
Singurele imagini cu familia lui Cristiano Bergodi. Ce afaceri administrează soţia lui în Italia
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Imagini uitate cu Natalia Mateuț. În ce ipostaze a apărut alături de Mihai Bendeac, înainte să devină prezentatoare
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
O tânără a văzut un „tip drăguț” în avion și i-a trimis un bilet. Acum, povestea este virală, iar specialiștii vorbesc de un fenomen
O tânără a văzut un „tip drăguț” în avion și i-a trimis un bilet. Acum, povestea este virală, iar specialiștii vorbesc de un fenomen
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Scene halucinante într-un bloc din Constanța! Trei polițiști au fost bătuți crunt de un bărbat cu probleme psihice
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi duce copilul la terapie?
Observator » Evenimente » Momentul când poliţiştii din Bacău au dat peste un ATV furat într-o căpiţă de fân. Au pus mâna pe furcă