Se anunţă o noapte lungă în Piaţa Victoriei! Fermierii au venit cu mâncare şi vor să rămână câteva zile. Dispozitivele de jandarmi nu se vor mişca din loc.

26 de persoane au fost duse la secțiile de poliție în urma violențelor din Piața Victoriei, iar numărul acestora ar putea crește, pe măsură ce jandarmii continuă să identifice și să extragă protestatari din mulțime.

Deși în Piața Victoriei pare să se fi instalat calmul, situația rămâne tensionată. La intervale de câteva minute, forțele de ordine mai ridică persoane care sunt apoi transportate cu autospecialele la diferite secții de poliție din Capitală.

Persoanele ridicate au fost repartizate la mai multe secții, iar un centru de comandă monitorizează în continuare situația din Piața Victoriei, în condițiile în care autoritățile consideră că există în continuare riscul producerii unor noi incidente violente.

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Opt jandarmi au avut nevoie de îngrijiri medicale

Până în acest moment, aproape 30 de protestatari au fost duși la audieri, opt jandarmi au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar două autospeciale au fost avariate.

Oamenii legii pregătesc un dosar penal complex, în care sunt cercetate fapte precum ultrajul, distrugerea și tulburarea ordinii și liniștii publice, dar și alte posibile infracțiuni care urmează să fie stabilite în urma anchetei.

Cercetările continuă atât în Piața Victoriei, cât și la sediile poliției. Anchetatorii verifică imaginile surprinse de camerele de supraveghere, filmările realizate de jandarmi, precum și imaginile publicate pe rețelele sociale, pentru identificarea persoanelor implicate în violențe.

În cazul celor duși la secții, autoritățile urmează să stabilească dacă vor fi reținuți sau dacă vor fi luate alte măsuri împotriva lor.