Ce sancțiuni există pentru nefolosirea centurii de siguranță pe bancheta din spate

Purtarea centurii de siguranță este obligatorie pentru toți ocupanții unui autovehicul, inclusiv pentru cei aflați pe bancheta din spate. Legea prevede amenzi și puncte de penalizare pentru cei care ignoră această regulă, iar sancțiunile diferă în funcție de situație.

Există încă șoferi și pasageri care cred că pe bancheta din spate centura nu este necesară. Codul Rutier spune însă altceva, iar controalele din trafic pot aduce amenzi chiar și pentru pasagerii care nu respectă regula.

Obligația de a purta centura pe bancheta din spate

Nefolosirea centurii de siguranță pe bancheta din spate este o contravenție sancționată de legislația rutieră din România, iar autoritățile atrag constant atenția asupra importanței respectării acestei reguli pentru siguranța tuturor pasagerilor. Conform Codului Rutier, purtarea centurii este obligatorie pentru toți ocupanții unui autovehicul, indiferent de locul ocupat, dacă locurile sunt echipate cu centuri funcționale.

Codul Rutier prevede că fiecare persoană aflată într-un autovehicul în mișcare trebuie să poarte centura de siguranță, iar această obligație se aplică și pasagerilor de pe bancheta din spate, nu doar celor din față. Studiile de siguranță rutieră arată că o centură de siguranță poate reduce semnificativ riscul de rănire sau de deces în caz de accident, indiferent de poziția în mașină.

Amenda pentru nefolosirea centurii pe banchetă

În cazul în care un pasager stă pe bancheta din spate și nu poartă centura de siguranță, sancțiunea aplicată este una din clasa I de contravenții, fiind echivalentă cu 2 sau 3 puncte-amendă. În practică, aceasta se traduce în prezent în amenzi de aproximativ 330 lei pentru 2 puncte și 495 lei pentru 3 puncte, în funcție de gravitatea faptei și de circumstanțe.

Sancțiunea este aplicată persoanei care nu a respectat obligația de a purta centura, nu șoferului, în cazul adulților. Polițiștii rutieri pot constata abaterea în timpul controalelor în trafic și pot emite procesul-verbal corespunzător.

Când este sancţionat șoferul

Există situații în care răspunderea revine conducătorului auto. În special atunci când pasagerul necenturat aflat pe bancheta din spate este minor sau când copilul nu este transportat în mod corespunzător într-un scaun auto omologat, șoferul poate fi sancționat. În astfel de cazuri, amenda este din clasa a II-a de contravenții, ceea ce echivalează cu 4–5 puncte amendă, adică între 660 și 825 lei, plus 3 puncte de penalizare.

În ce situaţii poţi scăpa de amendă

Există câteva situații în care purtarea centurii nu este obligatorie, dar acestea sunt strict prevăzute de lege. De exemplu, persoanele cu un certificat medical care contraindică purtarea centurii, instructorii auto în timpul orelor de conducere sau ocupanții vehiculelor serviciilor de urgență în misiune pot fi scutiți de această obligație. Însă aceste excepții sunt rare și doar dacă sunt documentate corespunzător.

