Cum inventează AI-ul suspecţi în dosarele Epstein. Analiză AFP

Dezvăluirile din dosarele Epstein scot la iveală conexiuni, uneori reale, alteori neclare, dintre infractorul sexual american și persoane publice din întreaga lume. Mai nou însă şi inteligența artificială începe să inventeze suspecți, arată o analiză AFP.

Potrivit grupului american de monitorizare a dezinformării NewsGuard, utilizatorii de rețelele sociale au generat imagini false prin intermediul inteligenței artificiale, implicând în mod înșelător, în uriaşul scandal Epstein, personalități politice, cum ar fi primarul democrat al New Yorkului, Zohran Mamdani.

AI inventează legături false în scandalul Epstein

NewsGuard a identificat marți șapte astfel de imagini, care au avut, împreună, peste 21 de milioane de vizualizări pe X, platforma miliardarului Elon Musk. O ilustrare a modului în care poveștile false, făcute posibile de tehnologie, estompează granița dintre realitate și ficțiune.

Săptămâna trecută, Departamentul de Justiție din SUA a publicat aproape 3,5 milioane de pagini (documente, fotografii, videoclipuri) din dosarul care a zdruncinat viața politică americană și a pus în situații jenante personalități din întreaga lume.

Milionarul american Jeffrey Epstein a fost acuzat că a exploatat sexual numeroase tinere, inclusiv minore. A murit în închisoare înainte de proces, în 2019. Autoritățile au stabilit că s-a sinucis, dar unii americani și figuri ale dreptei radicale spun că a fost ucis pentru a-l împiedica să incrimineze personalități de prim rang.

De atunci, în scandalul Epstein au fost implicați în special fostul prinț Andrew al Angliei, intelectualul american Noam Chomsky și fostul președinte american democrat Bill Clinton, dar și prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, și fostul ambasador britanic în Statele Unite, Peter Mandelson.

Imagini şi emailuri trucate circulă masiv pe X

Dar au ajuns să fie implicate, în mod fals, în dosar și personalități care nu au avut legătură cu Epstein - ca Mira Nair, realizatoare de film și mama lui Zohran Mamdani, care a apărut în trei fotografii alături de primar, în copilărie, și de Epstein. Într-o postare pe X, vizualizată de peste 1,5 milioane de ori, animatorul radio Alex Jones, iubitor de teorii ale conspirației, a publicat una dintre aceste imagini, susținând că Grok, chatbot-ul AI al lui Elon Musk, a autentificat-o.

NewsGuard a explicat că Gemini, AI-ul de la Google a detectat un SynthID - un filigran invizibil capabil să identifice conținutul generat de computer. Iar cercetătorii avertizează de mult asupra lipsei de fiabilitate a chatbot-urilor ca instrumente de verificare a faptelor.

Pe rețelele de socializare circulă, de asemenea, o captură de ecran a unui e-mail despre care se presupune că i-a fost trimis lui Epstein de Nikki Haley, fostă guvernatoare republicană a Carolinei de Sud și fostă ambasadoare a Statelor Unite la ONU; în iulie, ea a îndemnat administrația Trump să "publice dosarele Epstein și să lase lucrurile să-și urmeze cursul". "Am doi bebeluși cu mine. Îmi poți aranja un zbor? Nu pot să-i las acasă", ar fi spus Haley în captura de ecran falsificată.

Dar acest e-mail nu se află în dosarele Departamentului de Justiție american, iar captura de ecran prezintă și alte indicii de falsificare, inclusiv data presupusului mesaj: 7 ianuarie 2014 a fost într-o marți, nu sâmbătă, așa cum este indicat.

O altă imagine manipulată îl arată pe Jeffrey Epstein stând lângă lidera opoziției venezuelene și câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, la Hampton Classic Horse Show, o competiție ecvestră din Statele Unite, în 2002. Folosind o aplicație de căutare de imagini, NewsGuard a stabilit că imaginea era o versiune editată a unei fotografii autentice a lui Epstein cu un om de afaceri american.

Fenomenul menționat de NewsGuard se intensifică, dar nu este nou, mai notează AFP. Și alți politicieni importanți au fost vizați de tentative similare de defăimare prin imagini trucate: anul trecut, când actualul prim-ministru canadian Mark Carney, un adversar înverșunat al lui Donald Trump, a devenit candidat la conducerea Partidului Liberal, imagini difuzate pe rețele l-au arătat alături de Epstein și asociata sa Ghislaine Maxwell, acum în închisoare.

Potrivit fact-checkerilor AFP, imaginile în cauză prezentau indicii puternice că au fost generate cu ajutorul AI.

