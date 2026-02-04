Antena Meniu Search
Criminalul Vasile Frumuzache a încercat să evadeze din închisoare. A fost prins în timp ce sărea gardul

Vasile Frumuzache, criminalul care le-a ucis pe Denisa Maria Adas și Ana Maria Andrei, a încercat, miercuri dimineața, să evadeze din închisoarea Sollicciano din Florența în timpul orei de plimbare, scrie Sky TG24.

la 04.02.2026 , 17:22
Potrivit sindicatului poliției penitenciare Osapp, bărbatul în vârstă de 32 de ani ar fi reușit să sară mai întâi zidul curții de plimbare, apoi zidul de incintă. El ar fi folosit o frânghie rudimentară, aparent confecționată din cearșafuri, scrie Sky TG24.

Tentativa de evadare a fost oprită de singurul agent de pază aflat în patrulă cu mașina în perimetrul penitenciarului. În scurt timp, Frumuzache a fost imobilizat și readus în celulă.

Frumuzache, desfigurat de alți deținuți în urma mărturisirilor făcute

Aceasta nu este primul incident din închisoare în care Frumuzache este implicat. În iunie 2025, bărbatul a fost desfigurat în urma unei mărturisiri făcute colegilor din penitenciar.

Inițial, românul a fost plasat într-o zonă separată a închisorii, destinată celor care au săvârșit infracțiuni cu caracter sexual. A fost mutat, însă, din cauza amenințărilor venite de la alți deținuți români.

Ajuns într-o parte a închisorii în care putea ieși din celulă, a continuat să fie abordat de pușcăriașii care i-au cerut socoteală pentru uciderea celor două escorte românce.

Răspunsul lui Frumuzache a fost șocant: "au mai fost și altele". Printre cei care l-au auzit s-a numărat și un văr al Anei Maria, femeia ucisă de român anul trecut. El a fost cel care l-a stropit pe Frumuzache cu ulei încins peste față. Ucigașul s-a ales cu arsuri de gradul doi.

