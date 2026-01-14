Este pericol de poluare pe Dunăre, după ce două barje s-au scufundat lângă Zimnicea şi Giurgiu. Fiecare transporta peste o mie de tone de îngrăşăminte. Autorităţile au detectat concentraţii de amoniu peste limită pe o rază de un kilometru, în jurul uneia dintre ambarcaţiuni, dar dau asigurări că nu există riscuri pentru populaţie. Preventiv, localnicii au început să îşi facă rezerve de apă.

Cel mai mare pericol vine din partea primei ambarcaţiuni scufundate, care transporta peste 1.100 de tone de azotat de amoniu.

Zona în care s-a scufundat barja este la aproape 300 de metri de Portul Zimnicea. De aici, de aproape, se vede clar cât de gravă este situaţia. Barja s-a scufundat aproape complet, iar la suprafaţă a mai rămas doar o mică parte din structură.

Barja aparţine unui armator român şi venea din Croaţia. Pe 20 decembrie a lovit un dâmb de nisip şi rămas împotmolită în zona bulgărească a fluviului. Proprietarul a cerut în zadar ajutor pentru tractarea ambarcaţiunii.

Articolul continuă după reclamă

"Fiind perioada sărbătorilor, partea bulgară a răspuns că nu au personal navigant. Şi s-a prelungit situaţia până s-a ajuns în cea de faţă", a explicat Dorel Rădoi, căpitanul Portului Zimnicea.

Scurgerile de amoniu au început după 9 ianuarie, când apa a pătruns în barjă.

"Luni chiar a fost depăşit amoniul, nu foarte mult, ieri, marţi, nu s-a mai găsit o concentraţie mai mare, a fost în parametri", a explicat Diana Caţan, purtător de cuvânt prefectura Teleorman.

Astăzi, concentraţiile de amoniu şi azot au fost din nou peste limită.

Potrivit specialiştilor de la Apele Române, poluarea nu depăşeşte o rază de un kilometru, în jurul barjei. Iar localităţile care se alimentează cu apă din Dunăre sunt la peste 100 de kilometri în aval de zona poluată. Oraşul Zimnicea îşi ia apa potabilă tot din Dunăre, dar punctul de alimentare este în amonte de locul scufundării. Chiar şi aşa, oamenii sunt speriaţi.

A doua barjă s-a scufundat pe 8 ianuarie, în dreptul Portului Giurgiu. Ambarcaţiunea aflată sub pavilion slovac transporta peste 1.100 de tone de clorură de potasiu. Este în prezent total acoperită de apă. Motivul scufundării rămâne necunoscut.

În zonă se află două epave care sunt semnalizate. Constatarea o putem face în clipa în care se scoate nava şi să observăm ce anume daune are.

În acest caz, măsurătorile nu au indicat depăşiri ale cotelor de poluare. Armatorul a primit un termen de 10 zile să extragă nava.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Obişnuiţi să donaţi sânge? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰