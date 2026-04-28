Scumpirea călătoriei cu metroul ar putea fi amânată

Creşterea la 7 lei a preţului unei călătorii cu metroul s-ar putea amâna cu două luni, potrivit unui ordin al ministrului interimar al Transporturilor, Radu Miruţă, care motivează decizia prin necesitatea evaluării efectelor socio-economice asupra populaţiei.

"Prin prezentul Ordin al viceprim-ministrului, ministrului transporturilor şi infrastructurii interimar se doreşte prorogarea cu 60 de zile a Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 408/2026 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie cu metroul, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 328 din 24 aprilie 2026. Acest lucru se justifică prin necesitatea evaluării de către Metrorex a efectelor modificării tarifare propuse în elasticitatea cererii, distribuţia modală a transportului pe raza municipiului Bucureşti şi asupra obligaţiilor europene privind calitatea aerului, precum şi a efectelor socio-economice asupra populaţiei", se arată în proiectul publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Potrivit acestui proiect, până la finalul celor 60 de zile, societatea Metrorex trebuie să furnizeze un plan de reducere de cheltuieli care să identifice acţiuni concrete, jaloane clare şi efectele financiare de scădere a cheltuielilor pentru fiecare din acţiunile identificate, plan ce va avea un rezultat de cel puţin 10% reducere a bazei de cheltuieli şi se va derula pe nu mai mult de 6 luni.

"La nivelul propus de 7 lei pe călătorie, metroul riscă să devină comparabil cu costul serviciilor de ridesharing pe distanţe scurte (1-3 staţii) şi cu tariful Societăţii de Transport Bucureşti pe trasee paralele cu abonament integrat. Se apropie, astfel, de pragul la care substituţia devine raţional economică pentru unele segmente de utilizatori. Se solicită realizarea de către Societatea Metrorex SA a unei analize de prag tarifar bazată pe datele proprii de validare (distribuţia efectivă pe tipuri de titluri şi frecvenţă de utilizare), inclusiv un scenariu de sensibilitate a cererii la abonamentele lunare - titlul cu cea mai mare pondere în venituri (22,5%)", se precizează în document.

Totodată, autorităţile solicită realizarea unui studiu de impact asupra repartiţiei modale şi obligaţiilor europene privind calitatea aerului, susţinând că Regulamentul (UE) 2024/1679 privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T revizuită), în vigoare de la 19 iulie 2025, impune statelor membre cu noduri urbane TEN-T - categorie din care face parte şi municipiul Bucureşti - să adopte şi să implementeze Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD).

"Obiectivele PMUD Bucureşti-Ilfov 2016-2030 includ creşterea ponderii transportului public în repartiţia modală. În acest sens, Metrorex va realiza un studiu de impact al creşterii de 40% a tarifelor asupra ratei de adopţie a transportului în comun la nivelul municipiului Bucureşti", subliniază sursa citată.

În plus, proiectul aminteşte că România se află sub presiune în dosarul calităţii aerului în Bucureşti. La 11 decembrie 2025, Comisia Europeană a decis o nouă sesizare a CJUE (IP/25/2955) pentru deficienţe în monitorizarea calităţii aerului, iar o potenţială redirecţionare a călătorilor de la metrou spre autoturisme personale şi/sau servicii de ridesharing va agrava indicatorii de emisii.

Tariful per călătorie practicat de Societatea Metrorex a crescut de la 3 lei (august 2021) la 5 lei (ianuarie 2025) şi este propus să crească la 7 lei pe parcursul anului 2026 - o creştere totală de +180%.

"Societatea Metrorex SA va realiza un studiu de impact al acestor creşteri în contextul puterii reale de cumpărare a populaţiei, luând în calcul atât evoluţia salariului mediu, cât şi nivelul inflaţiei pe întreaga perioadă. Astfel, Metrorex va identifica obiectiv gradul de suportabilitate a creşterii tarifare propuse şi efectele socio-economice la nivelul populaţiei", se mai arată în documentul citat.

