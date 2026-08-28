O poveste desprinsă parcă din serialul Narcos îl are pe un român în rolul principal. Bărbatul a fost răpit şi torturat timp de zece zile, după dispariţia unui transport de peste 500 de kilograme de cocaină.

Totul porneşte de la peste o jumătate de tonă de cocaină care trebuia transportată din Portugalia, prin Spania, către o destinaţie din Europa. Un român, intermediar în operaţiune, a încredinţat transportul unui alt şofer. Numai că acesta din urmă ar fi înscenat furtul drogurilor, apoi a fugit şi s-a ascuns.

Poliţiştii caută drogurile, pe cel care a fugit cu ele, dar şi pe ceilalţi membri ai reţelei

De aici începe reglarea de conturi. Liderul grupării l-ar fi considerat responsabil pe românul nostru şi l-a răpit. Timp de zece zile, a fost ţinut captiv, bătut în repetate rânduri şi ameninţat pentru a spune unde se află şoferul dispărut şi, mai ales, cele peste 500 de kilograme de cocaină.

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O filmare în care victima apare ameninţată cu pistolul a fost transmisă pe whatsapp pe grupurile de şoferi de tir şi a ajuns şi la mai mulţi şoferi români. Unul din ei a sesizat Poliţia Română, care a luat legătura cu Poliţia Spaniolă. Românul a fost găsit într-o maşină, era dus către o zonă montană şi izolată din apropiere de Barcelona, unde anchetatorii cred că urma să fie asasinat.

În momentul intervenţiei, răpitorul a încercat să lovească maşinile poliţiştilor, apoi să scoată un pistol pe care îl avea ascuns într-o borsetă. A fost imobilizat, iar românul a fost eliberat. Poliţiştii caută drogurile, pe cel care a fugit cu ele, dar şi pe ceilalţi membri ai reţelei.