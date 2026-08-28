Video Poveste demnă de Narcos. Român, torturat 10 zile de mafia drogurilor după dispariţia unui transport
O poveste desprinsă parcă din serialul Narcos îl are pe un român în rolul principal. Bărbatul a fost răpit şi torturat timp de zece zile, după dispariţia unui transport de peste 500 de kilograme de cocaină.
Totul porneşte de la peste o jumătate de tonă de cocaină care trebuia transportată din Portugalia, prin Spania, către o destinaţie din Europa. Un român, intermediar în operaţiune, a încredinţat transportul unui alt şofer. Numai că acesta din urmă ar fi înscenat furtul drogurilor, apoi a fugit şi s-a ascuns.
Poliţiştii caută drogurile, pe cel care a fugit cu ele, dar şi pe ceilalţi membri ai reţelei
De aici începe reglarea de conturi. Liderul grupării l-ar fi considerat responsabil pe românul nostru şi l-a răpit. Timp de zece zile, a fost ţinut captiv, bătut în repetate rânduri şi ameninţat pentru a spune unde se află şoferul dispărut şi, mai ales, cele peste 500 de kilograme de cocaină.
O filmare în care victima apare ameninţată cu pistolul a fost transmisă pe whatsapp pe grupurile de şoferi de tir şi a ajuns şi la mai mulţi şoferi români. Unul din ei a sesizat Poliţia Română, care a luat legătura cu Poliţia Spaniolă. Românul a fost găsit într-o maşină, era dus către o zonă montană şi izolată din apropiere de Barcelona, unde anchetatorii cred că urma să fie asasinat.
În momentul intervenţiei, răpitorul a încercat să lovească maşinile poliţiştilor, apoi să scoată un pistol pe care îl avea ascuns într-o borsetă. A fost imobilizat, iar românul a fost eliberat. Poliţiştii caută drogurile, pe cel care a fugit cu ele, dar şi pe ceilalţi membri ai reţelei.
Reporter Senior la Observator Antena 1, cu peste 20 de ani de experiență în jurnalism, specializat în evenimente de larg interes şi investigaţii. ➜