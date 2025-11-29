Un caricaturist român a intrat în Cartea Recordurilor! Artistul a participat la un eveniment caritabil, unde a desenat peste 200 de portrete în doar șase ore. Banii primiți au fost donați unei femei bolnave. Operele sale sunt vândute cu mii de euro.

Gogu Neagoe și-a descoperit talentul la desen încă de mic copil.

"De la vârsta de trei ani. Luam cearșaful de pe pat, îl puneam pe gard, băgam mâna în nămol și gata pictura", a explicat caricaturistul Gogu Neagoe.

O simplă joacă de copil, dar care a marcat începutul carierei sale.

"Înainte pictam și apoi făceam caricaturi prin '92, de atunci. Și publicam caricaturi prin ziare centrale. Și mă duceam în redacție acolo și făceam caricaturi", a povestit caricaturistul.

Face ceea ce iubește de 25 de ani și nu pleacă nicăieri fără cutiuța în care are creioanele cerate. Acum, din locuința sa care s-a transformat în micul atelier de creație, ne dezvăluie și câteva dintre secretele meseriei sale.

"Îl privești pe om 5-6 secunde și vreo 15 secunde la lucrare. […] Depinde și de om. Poate să dureze un minut, poate să dureze 10 minute. Mi-a luat și două ore", a explicat Gogu Neagoe.

Record mondial: peste 200 de caricaturi în şase ore

Recent a participat la un eveniment caritabil, acolo unde a făcut peste 200 de caricaturi în șase ore. Datorită performanței sale, a intrat în Cartea Recordurilor pentru cel mai mare număr de caricaturi realizat într-un timp foarte scurt.

"A fost o excepție că am putut să dau o mână de ajutor. Am desenat 246 de caricaturi fără întrerupere, adică fără pauză. Pentru o polițistă, dar din păcate boala n-a iertat, că a fost descoperită foarte târziu", a mai povestit caricaturistul.

Gogu Neagoe a făcut caricaturi pentru mari personalități de la noi din țară, cum ar fi Nadia Comăneci, actorul Florin Zamfirescu și Ștefan Bănică. Cea mai scumpă lucrare a sa este caricatura lui Gică Hagi, pe care a vândut-o cu suma de patru mii de euro.

