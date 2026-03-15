Are aproape 40 de ani de experiență în fizioterapie și kinetoterapie şi mii de copii au trecut prin mâinile ei. E prima femeie care a devenit președinte al Colegiului Național al Fizioterapeuților. Și pentru că experiența ei nu stă doar în săli de terapie, a lansat acum o carte unică. Elena Căciulan a fost invitată la SHERO, podcastul Alessandrei Stoicescu, unde a povestit despre cum mişcarea poate schimba dramatic destine.

Elena Căciulan. Profesor doctor, specialist în Cultură Fizică Medicală. Este fizio şi kinetoterapeut. A luptat pentru prima lege care reglementează fizioterapia în România și a devenit primul președinte al Colegiului Național al Fizioterapeuților.

"Faptul că eu, cu mâinile mele, cu vorbele mele pot să aduc bucurie și speranță acolo unde nimeni nu dă speranță legată de recuperarea copiilor, a pacienților mei, este cel mai minunat lucru care poate să ți se întâmple în viață", explică Elena Căciulan în podcastul Alessandrei Stoicescu.

De 40 de ani are acelaşi crez - nu există pacient irecuperabil. Vede succesul în cele mai tulburătoare destine. Pot fi bebeluşi de la câteva zile, până la adulţi.

"Venim pe lumea asta să ne mișcăm. Trebuie să avem în vedere și mâinile, trebuie să avem în vedere și genunchii, trebuie să avem în vedere și spatele, și umerii, și felul cum ne poziționăm în fața oamenilor. Și toate lucrurile astea nu le obținem decât prin mișcare", explică Elena Căciulan.

I-au trecut prin mână mii de copii şi n-a renunţat niciodată la studiu. Nu a ratat niciun curs care putea să-i ajute pe pacienţii care-i ajung în cabinet. Citeşte dintr-o privire durerea - cum respiri, ce poziţie ai.

"Copilul care nu se mișcă o să vedeți că este copilul care nu are curajul să descopere lucruri noi. Această hiperprotecție pe care fiecare dintre noi poate am făcut-o sau o facem cu copilul nostru, nu-i va crea celui copil decât o dizabilitate", explică Elena Căciulan.

Tot ce a adunat în anii de practică a pus într-o carte-eveniment.

"Această carte, care se numește Educarea orofacială, este prima carte legată de acest subiect și pentru că zona aceasta orofacială este zona care este cel mai puțin sau care a fost cel mai puțin tratată în România. Cam doi ani și jumătate am lucrat la această carte și sunt convinsă că va fi un punct de reper pentru că este foarte bine realizată din punct de vedere anatomic, fiziologic", explică Elena Căciulan.

Şi, pentru că ştie cât de tare mişcarea îşi poate dicta viaţa, invitaţia Alessandrei Stoicescu a venit firesc.

