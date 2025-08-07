Preşedintele Nicușor Dan nu a participat deloc la funeraliile lui Ion Iliescu. Cine a mai lipsit

Funeraliile fostului președinte Ion Iliescu au fost marcate și de absențe notabile din rândul actualilor și foștilor lideri ai statului. Președintele Nicușor Dan și fostul șef al statului Klaus Iohannis nu au fost prezenți la niciuna dintre ceremoniile oficiale.

Preşedintele Nicușor Dan nu a participat deloc la funeraliile lui Ion Iliescu. Şeful statului a transmis marți doar un mesaj scris de condoleanțe, după anunţul morţii fostului președinte. Administrația Prezidențială a trimis însă o coroană de flori. Și fostul președinte Klaus Iohannis s-a limitat la un mesaj de condoleanțe, fără a participa la ceremoniile de la Palatul Cotroceni.

La slujba de înmormântare nu a venit nici fostul președinte Traian Băsescu. Acesta a fost prezent doar miercuri, la ceremonia de prezentare a condoleanțelor de la Palatul Cotroceni, unde a fost depus sicriul lui Ion Iliescu. Alţi absenţi notabili au fost Petre Roman şi Gelu Voican Voiculescu, inculpaţi în dosarul Mineriadei.

Dintre preşedinţii ţării, doar Emil Constantinescu a venit la slujba de înmormântare de la biserica Palatului Cotroceni. Liderii USR au anunţat că nu vor participa la ceremoniile de înmormântare ale fostului preşedinte.

La funeraliile de joi au fost prezenţi premierul Ilie Bolojan, vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Muncii, Florin Manole, foştii premieri Marcel Ciolacu, Adrian Năstase, Nicolae Văcăroiu, Theodor Stolojan şi Viorica Dăncilă, senatorul PSD Robert Cazanciuc, fostul director SRI, Virgil Măgureanu, deputatul Ioan Vulpescu, fost ministru al Culturii, Victor Opaschi, fost secretar pentru Culte, fostul parlamentar Şerban Nicolae.

Înhumarea, la Cimitirul Ghencea 3, are loc doar în prezenţa familiei şi a prietenilor apropiaţi.

Ion Iliescu, primul preşedinte al României post-comuniste, a încetat din viaţă marţi, la vârsta de 95 de ani, la Spitalul Agrippa Ionescu, unde a fost internat în urmă cu aproape două luni, fiind diagnosticat cu cancer pulmonar.

