Ce se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarie

Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri estimările meteorologice pentru perioada 29 decembrie 2025 - 26 ianuarie 2026. Avertizează că va fi ger persistent în întreaga țară.

de Redactia Observator

la 26.12.2025 , 10:13
Ce se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarie - Shutterstock

Temperaturile se vor situa sub cele specifice, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie, anunţă vineri meteorologii, care precizează că din 5 ianuarie vor urma două săptămâni de precipitaţii abundente în aproape toate regiunile.

Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026

- Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă uşor mai accentuată în zonele montane.

Articolul continuă după reclamă

- Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în nordul Carpaţilor Orientali şi în Munţii Apuseni, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.

Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026

- Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii ţări, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

- Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi uşor excedentare în toate regiunile.

Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026

- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.

- Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi uşor excedentar în cea mai mare parte a ţării.

Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026

- Mediile valorilor termice se vor situa uşor sub cele specifice penntru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.

- Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă uşor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

