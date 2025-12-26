Ce se întâmplă cu vremea după Crăciun. Val de ger şi viscol în unele zone. Prognoza pentru luna ianuarie
Administrația Națională de Meteorologie a publicat vineri estimările meteorologice pentru perioada 29 decembrie 2025 - 26 ianuarie 2026. Avertizează că va fi ger persistent în întreaga țară.
Temperaturile se vor situa sub cele specifice, până aproape de sfârşitul lunii ianuarie, anunţă vineri meteorologii, care precizează că din 5 ianuarie vor urma două săptămâni de precipitaţii abundente în aproape toate regiunile.
Săptămâna 29.12.2025 – 05.01.2026
- Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar cu o abatere termică negativă uşor mai accentuată în zonele montane.
- Regimul pluviometric va fi uşor excedentar în nordul Carpaţilor Orientali şi în Munţii Apuseni, iar în rest va fi în general apropiat de cel normal.
Săptămâna 05.01.2026 – 12.01.2026
- Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru acest interval la nivelul întregii ţări, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.
- Cantităţile de precipitaţii estimate pentru această perioadă vor fi uşor excedentare în toate regiunile.
Săptămâna 12.01.2026 – 19.01.2026
- Temperatura medie a aerului va avea valori uşor mai coborâte decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii ţări.
- Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi uşor excedentar în cea mai mare parte a ţării.
Săptămâna 19.01.2026 – 26.01.2026
- Mediile valorilor termice se vor situa uşor sub cele specifice penntru această săptămână, în cea mai mare parte a ţării.
- Cantităţile de precipitaţii vor avea o tendinţă uşor excedentară în regiunile extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.
