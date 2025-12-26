Mahmureala şi febra musculară, acumulate de la atâta jonglat între sarmale şi fripturi, se tratează la piscine şi SPA-uri. În a doua zi de Crăciun, a fost aglomeraţie mare la centrele de relaxare din Capitală. S-au încărcat bateriile pentru zilele care urmează.

De dimineaţă, românii au înlocuit canapeaua cu piscina şi au venit hotărâţi să se mişte, dar şi să se distreze.

"Atâta timp cât facem un program de exerciţii fizice în apa termală, automat vom scăpa de surplusul de calorii acumulat în această perioadă. Dacă facem o saună uscată, spre exemplu, musculatura se relaxează foarte bine în interiorul saunei", a explicat trainerul în wellness Andrei Şerban.

După o zi de distracţie şi multă mâncare, şi turiştii străini au descoperit că trei-patru ore la spa sunt un medicament miraculos.

"Am venit aici de Crăciun, ieri, iar acum mă bucur din plin. Este foarte tare, îmi place mult", a spus un turist.

În Bucureşti, o zi la piscină sau spa porneşte de la 70 de lei, în funcţie de locaţie şi facilităţi. La piscinele publice, tarifele sunt în jur de 90 de lei, iar în marile complexe sau centrele premium, o zi de relaxare depăşeşte 140–150 de lei.

