Ne-am trezit în cea mai geroasă dimineaţă de la începutul iernii. Temperaturile au scăzut la minus 12 grade în Harghita. Iar la Bucureşti am avut cel mai friguros Crăciun din ultimii 20 de ani. În nordul Moldovei şi la munte sunt aşteptate ninsori viscolite, după ce, noaptea trecută, mai multe drumuri au fost închise din cauza copacilor căzuţi pe asfalt sub greutatea zăpezii. Meteorologii avertizează că temperaturile rămân mai mici faţă de cele normale până de Anul Nou şi chiar şi în prima parte a lunii ianuarie.

Miercurea Ciuc îşi merită renumele de pol al frigului. De dimineaţă, termometrele arătau 11,4 grade Celsius. Cu mai multe straturi de haine pe ei, oamenii au ieşit să vadă în ce stare le sunt maşinile.

"A îngheţat parbrizul. Preferam să fie zăpadă. Dar deocamdată avem frig. Minus 11 grade.", a spus o femeie.

"Anul trecut am avut o iarnă mai uşoară. A fost şi fără zăpadă. N-am avut ger.", a adăugat un bărbat.

"De haine de iarnă au avut nevoie până şi animalele de companie.", a mai spus un bărbat.

"Îl protejez, totuşi, că e cam supraponderal. Se mănâncă bine în Ardeal.", a adăugat un bărbat cu un căţel după el.

Ger de crapă pietrele a fost şi la Topliţa. Întrega localitate era învăluită, dimineaţa, de fumul ieşit din hornuri.

"Avem centrală pe lemne şi s-a simţit. De dimineaţă, deja, de la şase am făcut foc. Deci chiar s-a simţit că s-a răcit. Asta e iarna, n-avem ce face, asta e iarna la Topliţa.", a spus o femeie.

"A mers focul toată noaptea, că e frig la minus 11 grade. Foarte rece.", a adăugat un bărbat.

În ciuda gerului, localnicii sunt nostalgici după ierni şi mai aspre.

"Nu-i problemă, că mai de mult a fost şi mai frig. Erau minus 35, minus 40, oi, oi, oi. Acum s-a schimbat.", a spus un bărbat.

"Cândva, când eram copil, erau troienele aşa de mari, cât gardul ăla. Era altfel.", a spus un bărbat.

Troiene au fost, însă, în Mehedinţi, la Obârșia Cloșani. Înaintarea pe drumuri s-a făcut cu utilaje de deszăpezire pe post de antemergător. Iar pe anumite tronsoane, drumul a fost închis, temporar, din cauza copacilor căzuţi pe carosabil.

Restricţii au fost şi pe Transfăgărășan, în zona Vidraru, tot pentru îndepăratarea arborilor de pe drum. Circulaţia a fost reluată, dar polițiștii recomandă prudență maximă.

Un cod galben de viscol este în vigoare până mâine, în Molodova şi la munte. Rafalele de vânt pot ajunge până la 120 de kilometri pe oră, la altitudini mari. Meteorologii spun că vremea se menţine rece până după Anul Nou, când ne putem aştepta din nou la ninsori.

