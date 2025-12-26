Ne dați, ori nu ne dați și atunci ne luăm singuri? Pentru hoții din locuințe, perioada sărbătorilor e cel mai bun moment pentru a testa casele. În Arad, doi tineri au fost prinși de polițiști după ce au forțat ușile mai multor locuințe. De cele mai multe ori, victimele falșilor colindători sunt vârstnicii. Polițiștii le recomandă, din nou, să nu îi primească în case, oricât de mult ar ține la tradiții.

Hoții profită de perioada sărbătorilor, când mulți oameni sunt plecați, ca să dea spargeri. Se dau drept colindători ca să nu atragă atenția. Așa au procedat și doi tineri din Arad, care, după ce se asigurau că nu e nimeni acasă, forțau ușile. Au fost prinși cu greu de polițiști, pentru ca la final să scape doar cu o amendă.

La Iași, mai mulți colindători au fost în pericol să fie mușcați de câinele unei familii, după ce au intrat în curte.

Cum evităm riscurile. Recomandările autorităților

Ne putem bucura de tradiții fără să ne expunem riscurilor.

"Primiți cu colindul? Principala recomandare este să nu le permiteți colindătorilor să intre în locuință, dacă nu îi cunoașteți. Colindele pot fi ascultate și din pragul ușii. Este o variantă, poate, mai puțin amabilă, dar este mult mai sigură", a explicat reporterul Observator, Bogdan Dinu.

De cele mai multe ori, cei care cad în plasa acestor escrocherii sunt vârstnicii, obișnuiți cu tradițiile de Crăciun și Anul Nou.

"Nu faceți publice, pe rețelele de socializare, informații despre adresa dumneavoastră, plecarea de la domiciliu sau bunurile de valoare deținute. Discutați aceste recomandări cu bunicii și cu persoanele vârstnice din familie care pot fi mai vulnerabile în această perioadă", a spus Alexandra Lucșa de la Poliția Română.

"Când au venit, eu i-am primit pe toți. Pe niciunul nu i-am cunoscut, dar știam că trebuie să îți colinde cineva casa de sărbători. Nu mai sunt colindătorii care erau cândva. Înainte parcă erau mai tradiționali toți", și-a dat cineva cu părerea.

Tot polițiștii spun că cele mai bune măsuri sunt și cele mai simple: să ne asigurăm că ușile și ferestrele sunt bine închise și că avem încuietori sigure. Un sistem de alarmă sau de supraveghere poate ține hoții la distanță.

