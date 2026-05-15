Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a vizitat Sanctuarul AMP Libearty Zărnești și l-a adoptat simbolic pe ursul Batyr.

de Claudiu Loghin

la 15.05.2026 , 13:39
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, prezent în România pentru Summitul B9, a ajuns și la Zărnești. El a vizitat sanctuarul de urși si a adoptat, simbolic, unul.

Ce spun reprezentanții Sanctuarului Zărnești

Sanctuarul AMP Libearty Zărnești a avut onoarea de a primi vizita Președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, fiind primul șef de stat care a vizitat Sanctuarul. Vizita reprezintă un moment de profundă semnificație pentru toți cei implicați în protecția animalelor. Dincolo de protocolul oficial, prezența Președintelui Poloniei la AMP Libearty a fost un gest autentic de respect, compasiune și susținere pentru misiunea sanctuarului dedicat salvării urșilor ținuți în captivitate și supuși suferinței.

În cadrul vizitei, Președintele Karol Nawrocki a ales să adopte simbolic ursul Batyr, unul dintre urșii salvați și îngrijiți în sanctuar. Gestul său transmite un mesaj puternic de solidaritate, responsabilitate și empatie față de animale și față de eforturile depuse pentru protejarea lor.

Sanctuarul AMP Libearty îi mulțumește Președintelui Karol Nawrocki pentru respectul oferit și pentru sprijinul simbolic acordat urșilor salvați. Acest moment va rămâne unul istoric pentru sanctuar și o sursă de inspirație pentru toți cei care cred într-o lume mai responsabilă și mai blândă față de animale.

Batyr și toți urșii de la Libearty îi mulțumesc.

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

