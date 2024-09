Soţul Deliei, tânăra de 34 de ani din Tulcea, ucisă în apartament de lux închiriat în Mamaia Nord, face acuzaţii extrem de grave. Bărbatul spune că poliţiştii nu l-au luat în serios în momentul în care a anunţat că nu mai ştie nimic de soţia lui. Pe 3 iulie, la o zi după crimă, partenerul femeii se duce s-o caute.

Prima reacţie a soţului Deliei, tânăra ucisă de "Şacalul"

"Am stat vreo oră, m-am gândit că este plecată. Era încuiat, am bătut la uşă. Am sunat, telefonul îi suna în casă", spune soțul femeii.

Pe 5 și pe 6 iulie revine la apartament. "M-am dus cu gândul să sun la 112. Am fost indus în eroare de paznic. I-a spus că acum două zile şi-a luat bagajul şi a plecat", a mai spus soțul Deliei.

Mai aşteaptă o zi, timp în care n-are linişte. Pe 8 iulie merge la secţia de poliţie. "Poliţistul de serviciu mi-a zis: lasă-mă două zile să mă interesez! Asta la Greci. Ei ştiau ce face, s-au gândit că este plecată pe undeva", mai spune bărbatul.

Şi nu mişcă un deget să investigheze presupunerile sumbre al soţului femeii. Pe 10 iulie, bărbatul primeşte un telefon.

"Pe data de 10 m-au sunat nişte indivizi că au maşina mea şi că vor contract de vânzare-cumpărare,10 iulie, la o săptămână înainte de dispariție. Mașina a fost vândută în județul Tulcea, a trecut prin două, trei mâini și ultimii au insistat pentru acte, eu le-am zis că nu le dau nimic, mașina nu e de vânzare și s-au dus în Bulgaria și au înmatriculat-o ilegal", mai spune soțul.

Noi detalii din anchetă

E momentul în care bărbatul se întoarce la anchetatori. De data asta, la poliţia din Tulcea. Sunt deja aproape două săptămâni de când nu se mai ştie nimic despre victimă, dar poliţia încă nu face nimic. Au nevoie de încă trei zile să intre în apartament şi să descopere cadavrul. Iar şirul gafelor continuă.

"Ei pe 15 au găsit-o. Şi pe 19 m-au sunat şi pe mine. După patru zile m-au sunat că e decedată. Mi-au zis că au găsit-o decedată în apartament, dar nu din ce motive. Acum, cu ştirile! După ce s-a făcut a doua crimă. Eu am insistat, dar nimeni nu mi-a spus nimic", mai spune bărbatul.

Surse Observator spun că înainte s-o ucidă pe Delia, criminalul o vizitează de două ori. După prima întâlnire îşi dă seama că are bani şi maşină şi decide s-o omoare. Revine la ea în apartament, o execută, încuie uşa şi pleacă. Când e descoperit cadavrul, criminaliştii trag concluzia că moartea nu e violentă. Tot atunci, telefonul lui Neculai Mitrea începe să fie monitorizat de poliţişti. Şi, e primul moment când se dă de gol.

Criminalul e interceptat într-o discuţie explicită despre cadavru.

INTERPRETARE VOCE BĂRBAT

Neculai Mitrea: Ai şters bine, poate or fi rămas urme? Nu se mai scoală?

Discuţia rămâne în sertarul anchetatorilor aproape două luni. O necunoscută rămâne şi cauza exactă a decesului Deliei. Pe certificatul medico legal scrie - NEPRECIZAT.

"Probabil au aflat că e prostituată şi nu i-a interesat. Au zis că analizele toxico nu au ieşit. Dar sunt două luni de atunci", mai spune soțul.

In acest timp, Neculai Mitrea e liber si ucide din nou. Pe Denisa, a doua victimă, o omoară fix în ziua în care se duce la poliţie să semneze controlul judiciar.

"Veneam la muncă şi am văzut-o acolo în şanţ. S-au adunat câini, şacali, stăteau acolo pe ea. Se vedeau. Au venit de la oraş, din Năvodari. Au venit prin sat. În sat s-a învârtit, în centru. La noi în centru sunt şi camere, lume multă, toţi i-au văzut. Au văzut maşina şi pe ei", spune un localnic.

La aproape o săptămână de când s-a aflat de acest caz şocant, se fac precizări şi legate de noaptea de 3 septembrie, în care criminalul face accident cu maşina victimei.

Deşi iniţial poliţia a spus că echipajul a apărut din intamplare în spatele principalului suspect, lucrurile nu stau de fapt aşa. Surse Observator spun că individul era urmărit de agenţi, după ce a fost prins că merge cu viteză prin localitate dar a refuzat să oprească la semnalul lor.

După ce ieri Ministrul de Interne ii lăuda pe politisti pentru conexiunile făcute, astăzi oficialul anunţă că se fac totusi verificări in privinta anchetei.

"Nu vorbim incă de un corp de control, să fie limpede, de nicio anchetă disciplinară, ci de o anchetă preliminară. Voi vedea dacă se impun şi alte măsuri", spune Cătălin Predoiu.

Anchetatorii verifică acum dacă nu cumva cei patru copii ai concubinei criminalului ar fi fost supuși unor abuzuri. Asta după ce, trimişi în grija unui asistent maternal, ar fi fost descoperite urme pe corpurile lor.

Azi, acasă, în Timişoara, Denisa a fost înmormântată. Zeci de oameni au participat la ceremonie.

"Sperăm că legea o să-şi facă treaba şi o să primească o condamnare pe măsură. O ştiam de mutl timp, ştiam prin ce cercuri se invârte, dar nu mă aşteptam la asta", spune un prieten.

La 18 zile de la crimă încă se aşteptă raportul medicilor legişti. Nici în cazul ei nu se ştie cum a fost ucisă.

