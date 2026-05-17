Video Prima zi la Raliul Argeşului, marcată de dueluri strânse şi un accident. Cursa continuă pe Transfăgărăşan

55 de echipaje au luat startul, ieri, în Raliul Argeşului, cursă care astăzi ajunge şi pe Transfăgărăşan. Prima zi a debutat cu şapte probe speciale extrem de disputate, care au însumat o lungime totală de aproape 58 de kilometri. Determinaţi să câştige, niciunul dintre piloţi nu s-a lăsat încurcat nici măcar de vremea capricioasă, iar finalul primei etape a fost marcat de un spectacol în zona mall-ului din oraş.

de Redactia Observator

la 17.05.2026 , 09:57
După prima zi de competiţie aprigă, Norbert Maior şi-a adjudecat titlul de "lider al pistei". A dus o bătălie "umăr la umăr" cu Simone Tempestini care deţine recordul de victorii în judeţul Argeş.

"Voi încerca să câştig anul acesta. Va fi o ediţie grea din punct de vedere a vremii, dar visăm la asta. Încercăm, muncim şi sperăm să câştigăm şi anul acesta", a declarat Norbert Maior, pilot.

"E un raliu greu cu siguranţă, probele de aici sunt printre cele mai solicitante din campionat. Majoritatea probelor sunt denivelate aşa că noi ne străduim să ţinem maşina pe drum, să facem cât de bine putem", a spus Simone Tempestini, pilot.

Şi cel mai cunoscut pilot din Argeş, Valentin Porcişteanu, a făcut spectacol pe pistă.

"Ne bucurăm de fiecare dată să fim prezenţi în faţa fanilor locali, de abia aşteptăm Super Speciala. Să sperăm că vremea va fi ok, astăzi ne-a jucat feste pe fiecare probă. Am fost cu anvelopele nepotrivite de fiecare dată, dar asta face parte din cursele de raliu", a transmis Valentin Porcişteanu, pilot.

Însă nu au lipsit nici incidentele. Sabrina Ghiormescu a pierdut controlul maşinii şi a intrat într-un cap de pod, având nevoie de intervenţia medicilor. Din fericire, nu a fost grav rănită.

Raliul Argeşului continuă şi azi cu încă 4 probe speciale care se vor desfăşura pe celebrul Transfăgărăşan. Competiţia se va încheia după-amiaza, cu ceremonia de premiere.

