Primarul din Livezile, care a publicat imagini în care ar hărţui o angajată a fost reţinut pentru 24 de ore

Scandal cu acuzații grave la primăria din Livezile, în Bistrița-Năsăud. Primarul comunei, Traian Simionca, a fost reținut de polițiști după apariția pe internet a unor imagini în care apare alături de o angajată a instituției, în ipostaze care ridică suspiciuni de hărțuire sau chiar agresiune sexuală. Edilul a fost reținut pentru 24 de ore.

Fotografiile, postate direct de pe contul de WhatsApp al edilului, au fost distribuite public prin funcția "story", însoțite de comentariul: "partidă de amor". Cazul a atras imediat atenția autorităților, iar poliția s-a autosesizat, deschizând un dosar penal care vizează posibile infracțiuni de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, violarea vieții private și viol.

Inițial, primarul a negat că ar fi vorba de imagini reale, sugerând că ar putea fi trucate cu ajutorul inteligenței artificiale. "Se va descoperi cine a filmat și de pe filmare a făcut printscreen-urile. Cine a făcut chestia asta artificială, cu tehnologia modernă a putut face orice", a declarat Simionca.

Primarul din Livezile, reţinut pentru 24 de ore

Pe 24 noiembrie, polițiștii au efectuat trei percheziții, două la domiciliile unor persoane fizice și una la o instituție publică. Au fost ridicate telefoane mobile și alte medii de stocare. În urma audierilor, primarul a fost reținut pentru 24 de ore.

Femeia care apare în imagini este în prezent în concediu medical. Ancheta este în desfășurare sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistrița.

În urma declanșării urmăririi penale, Partidul Social Democrat a anunțat că, în conformitate cu Codul de Etică și Conduită al formațiunii, Traian Simionca este suspendat din calitatea de membru PSD pe perioada anchetei. Reprezentanții partidului au precizat că nu vor acorda sprijin politic persoanelor cercetate penal sau aflate sub control judiciar, indiferent de funcția deținută.

Femeia cu care edilul apare în fotografii lucrează de 18 ani în primărie ca asistentă socială. La rândul ei, este căsătorită şi are copii.

"Colega noastră este în concediu medical. Sunt îngrijorată privind starea ei psihică. Este o femeie serioasă, de casă. Este o situaţie pe care o regretăm profund, care a pus instituţia noastră într-o imagine proată. Suntem profund afectaţi", a declarat Emanuela Mihalachi reprezentant primărie.

Primarul se află la al 4-lea mandat în fruntea comunei.

