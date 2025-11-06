De două zile circulă pe internet câteva fotografii cu un primar din Bistriţa Năsăud şi cu o angajată din primărie în ipostaze indecente. Pozele sunt foarte înşelătoare, pare să fie un abuz sexual, dar poate fi şi un act consimţit. Par reale, dar cu tehnologia de astăzi cine mai poate spune. Totuşi chiar edilul le-a pus pe whatsapp, aşa că vin chiar din telefonul bărbatului. În acest moment primarul neagă că fotografiile sunt reale, femeia care apare în ele este în concediu medical, iar polițiștii s-au autosesizat și au deschis dosar penal pentru agresiune sexuală şi violare vieţii private. Sperăm să aflăm ce s-a întâmplat la primăria din Livezile şi cine plăteşte pentru pozele acelea, pentru că mai multe legi sunt încălcate şi dacă pozele sunt reale, şi dacă sunt o înscenare.

Fotografiile în care primarul comunei Livezile şi o angajată a primăriei apar în ipostaze intime au fost publicate la secţiunea "story" de pe profilul de WhatsApp al edilului - o funcţie prin care poţi distribui poze sau filmări care dispar după 24 de ore. Chiar primarul Traian Simionca le-a încărcat, alături de mesajul... "partidă de amor". Când gafa s-a viralizat, edilul a găsit vinovatul... în inteligenţa artificială.

"Dacă vă uitaţi, e o filmare acolo. De acolo s-au făcut pozele. Se va descoperi cine a filmat şi de pe filmare a făcut printscreen-urile. Cine a făcut chestia asta artificială, cu tehologia modernă a putut face orice", a declarat Traian Simionca - Primarul din Livezile.

Iniţial, s-a crezut este vorba despre o agresiune sexuală, iar poliţia s-a autosesizat.

"Poliţiştii s-au sesizat din oficiu şi efectuează cercetări cu privire la săvârşirea infracţiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri și violarea vieții private", a declarat Crina Sîrb, IPJ Bistrița-Năsăud.

Edilul se apără şi spune că acest episod nu a avut loc în realitate. "Biroul meu a fost a fost deschis o jumătate de zi, nu ştiu cine a pus, m-a luat pe mine îmbrăcat...Fata a declarat că nu s-a întâmplat nimic", a declarat Traian Simionca - Primarul din Livezile.

Cum se apără edilul

Chiar şi superiorii edilului PSD au reacţionat după publicarea fotografiilor.

"Aşteptăm finalizarea cercetărilor. În acest moment este o cercetare sub coordonarea procurorilor. După ce vor stabili poliţiştii ce s-a întâmplat, vom staboilic e măsuri să luăm", a declarat Teofil Cioarbă, prefect al județului Bistrița-Năsăud.

"Am rămas stupefiată. Îl cunosc de 50 de ani. Părerea mea este că i s-a întins o capcană". "Nu îmi vine să cred". "Toate imaginile sunt trucate. Domnul primar nu cred ca ar face. Doamna e foarte serioasă. Nu cred că e adevărat. Cineva vrea să le facă rău". "Problemea e familia. Că şi el e căsătorit are familie. Are nepoţi. Nu cred că îl afectează cu nimic", spun localnicii.

Femeia cu care edilul apare în fotografii lucrează de 18 ani în primărie ca asistentă socială. La rândul ei, este căsătorită şi are copii.

"Colega noastră este în concediu medical. Sunt îngrijorată privind starea ei psihică. Este o femeie serioasă, de casă. Este o situaţie pe care o regretăm profund, care a pus instituţia noastră într-o imagine proată. Suntem profund afectaţi", a declarat Emanuela Mihalachi reprezentant primărie.

Primarul se află la al 4-lea mandat în fruntea comunei.

