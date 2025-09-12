Primarul Bucureştiului vrea să interzică circulaţia maşinilor de aprovizionare şi de gunoi în orele de vârf, ca să elimine blocajele de circulaţie. Cu un program scurtat de lucru, angajaţii de la salubritate şi de la aprovizionare se tem, însă, că vor apărea blocaje în domeniile lor. Municipalitatea anunţă că cei care nu vor respecta restricţiile riscă amenzi de mii de lei.

Curierii şi angajaţii de la salubritate se învârt în cercul vicios al traficul din Bucureşti împreună cu ceilalţi şoferi. Se încurcă reciproc într-un test al nervilor în care nu există câştigători.

În încercarea de a face ordine în trafic, primarul Capitalei pregăteşte un orar strict.

Firmele de curierat spun că nu vor putea face faţă aceluiaşi volum de muncă într-un timp mai scurt, aşa că unele afaceri ar putea avea de suferit.

Cei care vor ieşi în trafic în intervalele cu interdicţie vor fi amendaţi cu sume cuprinse între 3.000 si 5.000 de lei.

