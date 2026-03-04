Primele 2 zboruri reluate din Dubai spre Bucureşti. Anunţul MAE pentru românii blocaţi

Două zboruri operate de compania FlyDubai sunt programate pentru miercuri seară și, respectiv, pentru miercuri noaptea, din Dubai spre București, anunţă MAE.

Astfel, potrivit MAE, două zboruri operate de FlyDubai sunt programate miercuri, 4 martie, ora 18:35 și pe 5 martie, la ora 03:30, din Dubai spre București.

"Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor. Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugați să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condițiile de securitate și confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat", se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a MAE.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a anunțat marți că peste 3.000 de cetățeni români aflați în țări din zona Golfului solicită în mod concret ajutor pentru repatriere.

