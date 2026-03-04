Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Primele 2 zboruri reluate din Dubai spre Bucureşti. Anunţul MAE pentru românii blocaţi

Două zboruri operate de compania FlyDubai sunt programate pentru miercuri seară și, respectiv, pentru miercuri noaptea, din Dubai spre București, anunţă MAE.

de Alexandru Badea

la 04.03.2026 , 13:15
Primele 2 zboruri reluate din Dubai spre Bucureşti. Anunţul MAE pentru românii blocaţi - Shutterstock

Astfel, potrivit MAE, două zboruri operate de FlyDubai sunt programate miercuri, 4 martie, ora 18:35 și pe 5 martie, la ora 03:30, din Dubai spre București.

"Aceste zboruri sunt operate de linia aeriană care a transmis bilete reprogramate pasagerilor. Cei care au primit bilete de îmbarcare sunt rugați să meargă la aeroportul din Dubai conform instrucțiunilor liniilor aeriene, după ce verifică condițiile de securitate și confirmă cu linia aeriană că zborul nu a fost anulat", se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a MAE.

Purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, a anunțat marți că peste 3.000 de cetățeni români aflați în țări din zona Golfului solicită în mod concret ajutor pentru repatriere. 

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

razboi iran razboi orientul mijlociu flyubai romani blocati
Înapoi la Homepage
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Ruxandra Luca, mesaj emoționant! Ce spune frumoasa prezentatoare
Comentarii


Întrebarea zilei
Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă?
Observator » Evenimente » Primele 2 zboruri reluate din Dubai spre Bucureşti. Anunţul MAE pentru românii blocaţi