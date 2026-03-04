Video Tânăr de 18 ani din Braşov, fără permis, mort într-un accident provocat chiar de el
Un tânăr de 18 ani, fără permis de conducere, a murit într-un accident provocat chiar de el în oraşul Victoria, din judeţul Braşov.
Băiatul a pierdut controlul volanului într-o curbă şi s-a lovit violent de un copac de pe marginea drumului. Inconştienţa tânărului l-a ucis pe el şi i-a băgat în spital pe alţi doi minori de 13 ani, pasageri în autoturism.
Culmea, băiatul era cercetat într-un dosar penal pentru conducere fără permis.
