Un tânăr de 18 ani, fără permis de conducere, a murit într-un accident provocat chiar de el în oraşul Victoria, din judeţul Braşov.

Băiatul a pierdut controlul volanului într-o curbă şi s-a lovit violent de un copac de pe marginea drumului. Inconştienţa tânărului l-a ucis pe el şi i-a băgat în spital pe alţi doi minori de 13 ani, pasageri în autoturism.

Culmea, băiatul era cercetat într-un dosar penal pentru conducere fără permis.

