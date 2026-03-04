Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Tânăr de 18 ani din Braşov, fără permis, mort într-un accident provocat chiar de el

Un tânăr de 18 ani, fără permis de conducere, a murit într-un accident provocat chiar de el în oraşul Victoria, din judeţul Braşov.

de Alexandru Badea

la 04.03.2026 , 08:46

Băiatul a pierdut controlul volanului într-o curbă şi s-a lovit violent de un copac de pe marginea drumului. Inconştienţa tânărului l-a ucis pe el şi i-a băgat în spital pe alţi doi minori de 13 ani, pasageri în autoturism.

Culmea, băiatul era cercetat într-un dosar penal pentru conducere fără permis.

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

accident brasov permis
Înapoi la Homepage
Afacerea în care Adrian Mititelu a pierdut 40 de milioane de euro: “Ştiu că vi se pare o nebunie”
Afacerea în care Adrian Mititelu a pierdut 40 de milioane de euro: &#8220;Ştiu că vi se pare o nebunie&#8221;
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
„Să ții de Meme Stoica la FCSB ca de Sfintele Moaște”. Ce replică i-a dat Gigi Becali lui Mitică Dragomir. Exclusiv
„Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă
„Am ceas de 60.000 $ la mână” și „Mi-au stricat planurile”. Influencerii de lux din Dubai par că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă
Ce se întâmplă cu cei peste 2 milioane de dolari, banii strânși pentru Andreea Anița. Tânăra a pierdut lupta cu boala
Ce se întâmplă cu cei peste 2 milioane de dolari, banii strânși pentru Andreea Anița. Tânăra a pierdut lupta cu boala
Comentarii


Întrebarea zilei
Cereţi sfaturi bunicilor pentru o viaţă lungă şi sănătoasă?
Observator » Evenimente » Tânăr de 18 ani din Braşov, fără permis, mort într-un accident provocat chiar de el