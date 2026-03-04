Antena Meniu Search
Creşte alarmant numărul de mame minore în România. Datele oficiale arată o realitate îngrijorătoare: aproape una din zece nașteri din România provine de la mame cu vârste între 15 și 19 ani. Mai mult, zeci de fete sub 15 ani au devenit deja mame pentru a doua sau chiar a treia oară.

de Andreea Filip

la 04.03.2026 , 08:23

Specialiştii din domeniu cred că aceste noţiuni ar trebui să fie introduse încă de la grădiniţă. În prezent, în România, aceste cursuri se desfăşoară începând cu clasa VIII-a şi doar după ce părinţii îşi dau în scris acordul pentru ca elevii să participe la cursuri.

Studiile arată că cele mai multe fete cu vârsta de 15 ani care au născut o dată sunt în Mureş, Bacău şi Bihor, iar situaţii asemănătoare, în care fete cu vârste sub 19 ani care au devenit mame sunt în Mureş, Braşov şi Dolj.

Rata natalităţii în România în ceea ce priveşte adolescentele este de opt ori mai mare decât media europeană, iar cifrele sunt îngrijorătoare: 23 de fete care au vârsta de 15 au devenit mame pentru a doua oară şi o adolescentă care nici măcar nu a împlinit 15 ani a devenit mamă pentru a treia oară.

Organizaţiile de profil cred că educaţia timpurie ar fi soluţia pentru ca acest fenomen să nu afecteze mai multe fete în ţara noastră.

