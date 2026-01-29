Primele imagini cu tinerii suporteri PAOK care au murit pe Drumul Morţii din Timiş: "Toți erau prieteni"

Durere fără margini, după tragedia din Timiş în care şapte vieţi au fost frânte. Printre victime se află şi suporteri ai echipei PAOK, care se îndreptau spre un nou meci al echipei favorite, când - şoferul microbuzului a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un TIR. Impactul a fost devastator.

Trei bărbați, un tânăr de 31 de ani din Polichni, un alt fan din Katerini și alți trei "vulturi" din Alexandria, Imathia, și-au pierdut viața într-un tragic accident de autovehicul petrecut în afara orașului Timișoara, România. În total, șapte persoane au murit și alte trei au fost rănite în urma accidentului în care a fost implicat microbuzul.

Fețele tragediei de la PAOK: doliu pentru "vulturii" uciși în accidentul rutier din România

Victimele erau fani loiali ai echipei PAOK, care călătoreau pentru a-și susține echipa la un meci european. Printre cei decedați se află Christos, de 31 de ani, originar din Polichni, Thessaloniki, Vachos din Katerini și trei prieteni din Alexandria,Imathia. Tatӑl lui Christos a fost chemat să identifice corpul fiului său, în timp ce rudele celorlalte victime încearcă să obțină informații de la ambasadă.

Tinerii, toți purtători ai pasiunii pentru PAOK, și-au strâns banii din economii pentru a fi alături de echipa favorită. Aceștia, fani dedicați, cunoscuți pentru loialitatea lor față de echipă, îi urmaseră deja în orașe precum Bruges, Lille și acum urmau să-şi susţină fotbaliştii preferaţi la Lyon. Însă soarta le-a jucat feste pe DN 6 - "Drumul Morții", cum este numit tronsonul de drum.