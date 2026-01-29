Primele imagini cu tinerii suporteri PAOK care au murit pe Drumul Morţii din Timiş: "Toți erau prieteni"
Durere fără margini, după tragedia din Timiş în care şapte vieţi au fost frânte. Printre victime se află şi suporteri ai echipei PAOK, care se îndreptau spre un nou meci al echipei favorite, când - şoferul microbuzului a pierdut controlul volanului şi a intrat într-un TIR. Impactul a fost devastator.
Trei bărbați, un tânăr de 31 de ani din Polichni, un alt fan din Katerini și alți trei "vulturi" din Alexandria, Imathia, și-au pierdut viața într-un tragic accident de autovehicul petrecut în afara orașului Timișoara, România. În total, șapte persoane au murit și alte trei au fost rănite în urma accidentului în care a fost implicat microbuzul.
Fețele tragediei de la PAOK: doliu pentru "vulturii" uciși în accidentul rutier din România
Victimele erau fani loiali ai echipei PAOK, care călătoreau pentru a-și susține echipa la un meci european. Printre cei decedați se află Christos, de 31 de ani, originar din Polichni, Thessaloniki, Vachos din Katerini și trei prieteni din Alexandria,Imathia. Tatӑl lui Christos a fost chemat să identifice corpul fiului său, în timp ce rudele celorlalte victime încearcă să obțină informații de la ambasadă.
Tinerii, toți purtători ai pasiunii pentru PAOK, și-au strâns banii din economii pentru a fi alături de echipa favorită. Aceștia, fani dedicați, cunoscuți pentru loialitatea lor față de echipă, îi urmaseră deja în orașe precum Bruges, Lille și acum urmau să-şi susţină fotbaliştii preferaţi la Lyon. Însă soarta le-a jucat feste pe DN 6 - "Drumul Morții", cum este numit tronsonul de drum.
"Nu am primit nicio informație oficială de la ambasadă. Din partea celui care a supraviețuit am aflat că Christos era înăuntru și că se numără printre cei decedați. Marios se află printre supraviețuitori; el este bine și ne-a spus despre Christos. Am vorbit cu reprezentanții ambasadei și mi-au spus că este bine să merg să îl identific", a declarat tatăl lui Christos pentru Protothema Gr.
Vaxos, originar din Georgia și stabilit în Katerini, era și el un fan împătimit al echipei în tricoul alb‑negru al PAOK. Încă de tânăr își urma echipa oriunde, inclusiv la un meci din 2018 la Budapesta, dar, din păcate, nu a mai apucat de această dată.
"Nu putem spune prea multe. Încercăm și noi să ne revenim. Nu avem nicio idee clară despre cum s‑a produs accidentul. Ambasada ne-a informat doar că este mort. Era cu prietenii săi. Toți erau prietenii lui, un grup. Încă nu știm când va fi repatriat trupul. Poate chiar mâine", a spus un apropiat al tânărului decedat, în timp ce casa familiei din Katerini a fost cufundată în doliu.
Un doliu greu a cuprins și Alexandria din Imathia, unde trei dintre locuitori și‑au pierdut viața în tragicul accident rutier din România.
Vasilis, Konstantinos și Dimitris. Trei tineri, cunoscuți drept "pui de vulturi", așa cum erau numiți în cadrul asociației locale a suporterilor PAOK din care făceau parte activ. Nedespărțiți atât în viața de zi cu zi, cât și în tribune, cei trei s-au urcat în dubița neagră pentru a "mai face kilometri", așa cum spune binecunoscutul slogan al fanilor alb-negru, și pentru a sărbători un nou triumf european al echipei PAOK. Din păcate însă, călătoria și timpul s-au oprit brusc în apropiere de Timișoara, iar cei trei prieteni au pornit împreună spre "Cartierul Îngerilor".
Procurorii din Timiş: Şoferul microbuzului a consumat cocaină, canabis şi alcool
Procurorii se bazează pe rezultatele oficiale venite de la INML care arată că şoferul consumase canabis, cocaină şi alcool înainte de a se urca la volan. Anchetatorii au cerut astfel de expertize toxicologice de la INML pentru toate persoanele decedate, dar deocamdată rezultatele au venit doar pentru şofer.
În ceea ce priveşte ipoteza conform căreia direcţia microbuzului ar fi fost blocată de sistemul "lane assistance", procurorii susţin că nu au informaţii care să susţină acest scenariu.
"Se efectuează cercetări IN REM sub aspectul săvărşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. În cauză a fost stabilit un buletin de analiză toxicologică realizat de INML pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge în cazul conducătorului auto. Rezultatul a confirmat prezenţa în sânge a două substanţe psihoactive, respectiv canabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului. Au fost găsite două plicuri suspecte de a avea substanţe psihoactive, dar nu avem încă rezultatele oficiale în acest sens", a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj.
