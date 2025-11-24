Primăria din Timișoara vrea să amendeze de la distanță șoferii care trec pe roșu. Deși în oraș există 9 radare fixe, peste 300 de camere video și un centru de management al traficului, acestea nu sunt conectate la poliția rutieră așa că nu se pot da amenzi. Municipalitatea încearcă acum să schimbe acest lucru.

Oraşul este pregătit tehnic, dar viceprimarul Timişoarei vorbeşte despre rea voinţă în acest blocaj.

Poate intra oricând în sistemul e-SIGUR, dar lipseşte avizul de la Poliţia Rutieră. Fără el, nu se pot trimite în sistem capturile cu şoferii care trec pe roşu. Primăria spune că a făcut toate demersurile, dar aşteaptă răspunsul de la MAI.

"Echipamente avem, legislație există, mai e nevoie doar de ultimul pas: conectarea la sistemul Poliției Rutiere, ca să putem avea un oraș sigur în trafic. Nu vrem un oraș peticit cu limitatoare de viteză - nu asta e soluția. Vrem un oraș în care regulile sunt respectate pentru că există consecințe reale. De aceea insistăm pe radare fixe și pe un sistem automat de sancționare: e cel mai eficient mod de a schimba comportamente și de a salva vieți", a spus primarul Dominic Fritz.

Dacă sistemul va fi implementat, sancţiunile vor putea fi generate automat. Imaginile sunt analizate, se indentifică proprietarul maşinii şi acest este automat amendat.

Timişoara ar putea deveni astfel primul oraş din România cu sistem complet integrat de sancţionare automată a celor care încalcă legea. În fiecare lună, 17.000 de şoferi trec pe roşu.

