Este primul weekend de vacanţă şi litoralul e deja plin de turişti. Vremea este perfectă pentru bronz şi bălăceală. În Eforie Nord, staţiunea preferată de familii, plajele au fost animate de copii şi părinţi veniţi să profite de preţurile mai accesibile decât în plin sezon.

Nici bine nu a sunat ultimul clopoţel la şcoală că plajele de pe litoral s-au şi umplut de copii. Nu toţi care au ajuns pe litoral au încheiat însă socotelile cu şcoala. Andra mai are un hop de trecut. De luni începe evaluarea naţională, dar până atunci se relaxează la mare.

55.000 de turişti sunt aşteptaţi pe litoral în primul weekend de vacanţă

Alţii au ajuns pe litoral drept răsplată pentru rezultatele obţinute. Cei mai mulţi turişti şi-au rezervat din timp vacanţele. Pentru că marea a fost liniştită astăzi, cei care au ales să facă o plimbare cu vaporaşul au avut parte şi de o surpriză în larg. O cursă până în larg costă 20 de lei.

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Pentru că plajele sunt pline de familii cu copii în acestă perioadă, salvamarii recomandă ca părinţii să fie vigilenţi. "Să nu mai fie lăsaţi copiii singuri să umble pe mal. În apă mai ales, ar trebuie să fie mereu însoţiţi de părinţi lor. Mai e o problema cu gonflabilele. Sunt foarte periculoase. În valuri, dacă a căzut din colac, nu-l mai găsim", a declarat Valentin Stoian, salvamar. 55.000 de turişti sunt aşteptaţi pe litoral în primul weekend de vacanţă.