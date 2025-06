Un cunoscut procuror din Bucureşti a fost prins la volan sub influenţa amfetaminei. Horia Tiugan, care se ocupă de dosarul sociologului Alfred Bulai, ar fi consumat stimulente din familia amfetaminelor. Potrivit unor surse judiciare, magistratul ar fi luat timp de mai multe luni un medicament pentru ADHD pentru care nu ar fi avut prescripţie

Procurorul Horia Tiugan a fost oprit de poliţiştii rutieri în dimineaţa zilei de 2 mai, în localitatea Daia din judeţul Giurgiu. Agenţii i-au făcut un test pentru depistarea substanţelor interzise, iar rezultatul a ieşit pozitiv pentru consum de amfetamină. Magistratul a fost de acord cu recoltarea probelor biologice, iar analizele de laborator au confirmat rezultatul.

Surse judiciare spun că procurorul a declarat la audieri că se află sub un tratament de aproape 6 luni. Nu avea însă prescripție pentru medicamentul respectiv. Pe numele său a fost deschis un dosar penal in rem pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor interzise și este cercetat de procurorii Parchetului Curții de Apel București.

Medicamentul pe care l-ar fi luat se numește Adderall și este destinat celor care sufără de epilepsie sau au tulburări de hiperactivitate cu deficit de atenție.

"Din păcate, aceste medicamente sunt introduse în circuitul legal și, de multe ori, sunt vândute ilicit. Și da, conțin amfetamină, catalogată ca fiind drog de mare risc în legislația din România, iar consumată în anumite cantități poate afecta capacitatea de a conduce", a declarat Cătălin Țone, expert antidrog.

Ce spun medicii

Medicii spun că efectele medicamentului sunt periculoase, în special pentru şoferi.

"Este un stimulent pentru sistemul nervos central prin eliberarea de dopamină și noradrenalină în sistemul nervos central. Poate afecta controlul cognitiv, poate provoca o degradare musculară rapidă, atacuri de panică, halucinații, tulburări de vedere, insomnie", a declarat Marius Chipurici, toxicolog.

Procurorul a devenit cunoscut după ce a instrumentat dosarul de agresiune sexulă în care este cercetat fostul profesor de sociologie de la SNSPA, Alfred Bulai. El nu este singurul magistrat acuzat de consum de substanţe interzise. În luna octombrie a anului 2023, o judecătoare de la Tribunalul Suceava a fost reţinută pentru consum şi trafic de droguri, dar şi pentru că lua mită de la traficanţi.

