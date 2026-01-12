Gerul şi ninsorile au dat peste cap începutul de săptămână pentru mii de elevi. Şcoli din mai multe judeţe îşi închid porţile, iar copiii rămân acasă. Cursurile se mută online în şase unităţi de învăţământ, iar în altele activitatea este complet suspendată. În timp ce elevii încearcă să se adapteze, vremea extremă loveşte întreaga ţară: drumuri blocate, turişti izolaţi la munte şi temperaturi care au coborât până la minus 20 de grade.

Troinele de zăpadă de peste un metru şi gerul năprasnic au izolat timp de 5 zile un grup de turişti la o cabană în Hunedoara. Jandarmii montani şi salvamontişii au folosit ATV-uri cu şenile pentru a putea ajunge la ei.

În Capitală a fost zăpadă ca-n iernile de altădată. Şi, unde e loc de zăpadă, e şi loc de îngheţ.

România sub vreme extremă

Este trecut de miezul nopţii, iar în capitală temperatura resimţită a coborât la minus 10 grade celsius. Trotuarele sunt îngheţate şi în acelaşi timp necurăţate, iar pentru pietoni deplasarea a devenit dificilă şi periculoasă.

"Mie cel puţin îmi aduce o bucurie să văd zăpada, dar în acelaşi timp e foarte frig şi mi se pare foarte aiurea modul în care a fost gestionat totul. Străzile nu au fost dezgheţate decât târziu pe la prânz, nu s-a putut circula. Destul de îngheţate. A fost polei cam peste tot". "Poţi să cazi de la gheaţă. Ce-i drept, pe stradă e destul de deszăpezit, dar pe trotuar încă s-a lăsat gheaţă. Nu s-a pus sare". "Trotuarele nu au fost ce-i drept, majoritatea dintre ele. Dar, n-a fost o problemă atât de mare pentru că m-am pregătit pentru vreme, mi-am luat bocanci groşi", spun oamenii.

Nu au lipsit nici incidentele din trafic. Două maşini s-au ciocnit ieri frontal, după ce una dintre ele a patinat pe asfaltul îngheţat.

Şi tot ieri, sute de bucureşteni din cartierul Colentina s-au trezit în frig din cauza unei avarii la sistemul de termoficare.

"Am crezut că am uitat un geam deschis. Şi apa caldă e la fel, trebuie să... dimineaţa, seara, când o prindem". "Sunt avarii la centrală, nu au ingineri, sau nu au avut în perioada Revelionului. Ieri erau caloriferele călâi, astăzi sunt reci", spun oamenii.

Zăpada a fost totuşi motiv de bucurie în marile oraşe. Parcurile au fost pline de copii care au făcut oameni de zăpadă, competiţii cu sania şi s-au bătut cu bulgări.

Mulţi copii din Bucureşti nu ştiu cum arată o iarnă autentică în oraş. În ultimii ani zăpada s-a topit înr-o zi. Nu suntem pe pârtie în Poiana Braşov, ci într-un parc din Bucureşti. Cei mic s-au trezit entuziasmaţi, cu chef de distracţie, şi-au luat sania, mănuşile şi părinţii, şi au ieşit la derdeluş.

Bucureştenii au dat iama în magazinele cu echipamente de iarnă. Raioanele unde se găseau sănii, bocanci, lopeţi, raclete sau soluţii de degivrare sunt goale.

De când se încălzeşte

În Harghita, centralele pe lemne şi sobele au funcţionat neîntrerupt.

"Trebuie puse lemne pe foc, făcut căldură. Se simte foarte bine la buzunare când sunt nopţi geroase", spune un localnic.

Polul frigului a fost atins, ieri, la Satu Mare. Temperatura resimţită a fost de minus 20 de grade Celsius. Ninsorile abundente din sudul ţării au adus aproape 20 de centimetri de zăpadă în Alexandria şi Giurgiu.

Vremea severă dă peste cap şi revenirea la şcoală. Şase unităţi de învăţământ din ţară fac cursuri online, iar alte trei îşi suspendă complet activitatea. Peste 2 mii de elevi şi preşcolari vor învăţa de acasă, iar în jur de100 de copii din judeţele Argeş, Bistriţa-Năsăud şi Olt nu vor merge deloc la cursuri, urmând să recupereze orele. Informarea de ninsori şi ger este valabilă până mâine dimineaţa la ora 10. De miercuri, vremea se mai încălzeşte uşor.

