Deși suntem abia în luna ianuarie, părinții se întrec de acum pentru un loc în taberele de vară pentru copii. Înscrierile au început încă din decembrie, iar cele mai căutate sunt taberele de echitație, mountain bike sau karting, unde locurile se ocupă de la o zi la alta. Mai ales că, dacă sunt plătite din timp, sunt şi mai ieftine.

Paula a participat vara trecută la o tabără de echitație, lângă Dej, iar imediat după ce a ajuns acasă, știa deja ce își dorește și pentru vacanța de vară din 2026. Iar părinții nu au stat deloc pe gânduri.

"Am ales o tabără de călărie pentru că îmi place să călăresc, să învăţ mai multe lucruri, să mă duc prin natură. Îmi plăcea când mergeam prin natură şi galopam mai mult şi făceam mai multe", a declarat Paula.

Unde pot merge copiii în taberele de vară în 2026

Ca ea au fost şi alţi participanţi, astfel că rezervările au început deja la finalul anului 2025. 1500 de lei plătesc părinţii pentru cinci zile pline de călărie, plimbări în natură, pescuit şi chiar lecţii de supravieţuire. Cei care se înscriu din timp, au parte şi de reduceri.

"O să facem un early booking să zicem aşa, cei care vor achita integral tabără care va urma în 2026 până la finalul lunii februarie vor beneficia de un discount de 30%", a declarat Atilla Boer, reprezentant tabără.

Tot din decembrie sună telefoanele şi la taberele montane, în special cele din mountain bike si aventură. Timp de 5 zile, participaţii vor pedala pe rute spectaculoase alături de antrenori experimentați şi vor învăţa ce înseamnă spiritul de competiţie în "SURVIVOR - ediţia de mountain bike". Preţurile încep de la 2500 lei.

"Copiii au activităţi pe tot parcursul zilei, trei mese incluse şi sunt supravegheaţi. Rezervarea din timp asigură locul cu mult timp înainte, multe persoane doresc să-şi organizeze concediile cu familia", a declarat Andreea Andreica, organizator tabără de aventură.

Aproape SOLD-OUT sunt şi locurile în taberele de karting. Acolo, experienţele pe pistă dar şi pregătirea fizică specifică acestui sport, plus socializarea şi relaxarea de la miezul nopţii în piscina cu apă încălzită, şah, tenis de masă, costă 4000 de lei.

La mare cautare sunt şi taberele de vară din străinătate, unde pe lângă socializare şi distracţie, participanţii îşi dezvoltă abilităţile de vorbit in engleză. Preţurile incep de la 2000 euro în Italia, aproximativ 3000 lire pentru două săptamani în Anglia şi până la 4400 de dolari în Los Angeles.

