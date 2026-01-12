Antena Meniu Search
Video Un şofer de 20 de ani a lovit în plin doi bărbaţi pe trecerea de pietoni în Galaţi

Accident teribil pe o stradă din Galaţi. Doi bărbați de 38 și 51 de ani au fost loviţi pe trecerea de pietoni de un tânăr de 20 de ani, fără experiență la volan.

12.01.2026

Martorii spun că şoferul a încercat să pună frână pentru a-i evita pe cei doi bărbaţi, însă din cauza carosabilului acoperit cu gheaţă impactul a fost inevitabil.

Pietonii au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri. Şoferul maşinii a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Autorităţile continuă acum cercetările.

