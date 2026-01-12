Accident teribil pe o stradă din Galaţi. Doi bărbați de 38 și 51 de ani au fost loviţi pe trecerea de pietoni de un tânăr de 20 de ani, fără experiență la volan.

Martorii spun că şoferul a încercat să pună frână pentru a-i evita pe cei doi bărbaţi, însă din cauza carosabilului acoperit cu gheaţă impactul a fost inevitabil.

Pietonii au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri. Şoferul maşinii a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Autorităţile continuă acum cercetările.

