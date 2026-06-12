Procurorii Parchetului European, percheziţii la prefectul de Timiş. Suspiciuni de fraudă cu fonduri europene

Procurorii europeni coordonați de Laura Codruța Kovesi au efectuat vineri percheziții într-un dosar care vizează o posibilă fraudă cu fonduri europene în județul Timiș. Printre locațiile vizate s-au numărat locuința și fosta firmă a prefectului de Timiș, Cornelia Elena Micicoi, într-o anchetă ce privește presupusa utilizare ilegală a unor fonduri destinate programelor de formare profesională pentru persoane defavorizate. Potrivit unor surse, prejudiciul estimat se ridică la câteva sute de mii de euro.

Au fost făcute, în total, 11 percheziţii în Timiş la persoane suspectate de fraudă cu bani europeni, acuzate de constituire de grup infracţional organizat, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals şi obţinere ilegală de fonduri europene.

Percheziţii au fost făcute atât la locuinţa prefectului de Timiş, Cornelia Elena Micicoi, cât şi la sediul firmei conduse de aceasta înainte de a ocupa funcţia publică.

Prejudiciul de ridică la sute de mii de euro. Banii ar fi trebuit să fie folosiţi pentru cursuri de formare pentru persoanele defavorizate.

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"Este un proiect pe care asociaţia pe care am fondat-o l-a derulat prin GAL-ul Freidorf. Nu ştiu mai multe să vă spun. N-am fost manager de proiect… vă dau mai multe detalii… Asociaţia pe care am fondat-o eu, şi o vreme am condus-o, a derulat acest proiect. Ceva cu formare profesională sau ceva de genu’ asta…. Parchetul European îşi face datoria… (…) Eu sunt deschisă", a declarat prefectul de Timiş, potrivit presei locale.

Cornelia Elena Micicoi a devenit prefect de Timiş în octombrie 2025, fiind nominalizată de USR în această funcţie.