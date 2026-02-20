Misiune de salvare contra cronometru în munţii Bihorului. O familie cu trei copii a rămas prinsă în nămeţi, în toiul nopţii, după ce maşina s-a oprit în mijlocul drumului acoperit de zăpadă. Tatăl a înţeles rapid pericolul şi a sunat după ajutor iar salvamontiştii au pornit spre ei, prin viscol şi troiene.

O familie cu trei copii a fost salvată, în noaptea de joi spre vineri, după ce a rămas înzăpezită în munți, în Vârful Bihor.

Printr-un apel la 112, un bărbat a sesizat faptul că, în timp ce se deplasa cu autoturismul spre Vârful Bihor, a rămas înzăpezit și nu a mai putut continua deplasarea.

Apelantul a precizat că în autoturism se aflau soția sa și cei trei copii adolescenți ai acestora, toți din județul Arad.

La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arieșeni. Jandarmii montani au identificat autovehiculul blocat în zăpadă și au acționat pentru deblocarea și tractarea acestuia cu ajutorul autospecialei din dotare, până într-o zonă accesibilă.

Cele cinci persoane au fost sprijinite pentru a ajunge în siguranță pe DN75. Din fericire, niciuna dintre acestea nu a necesitat îngrijiri medicale, ulterior continuându-și deplasarea în condiții de siguranță.

